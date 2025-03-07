Bakan Güler'den terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj! "Müzakere ve ateşkes gündemde değil" | Başkan Erdoğan mezun astsubaylara seslendi

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"TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINA ULAŞILMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aynı şekilde jandarma ve emniyet teşkilatımız ile güvenlik korucularımızın büyük fedakarlık ve üstün gayretle yürüttüğü mücadele sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılarak kritik bir aşamaya gelinmiştir. Bugün ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşılmıştır." Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, aynı şekilde jandarma ve emniyet teşkilatımızın ve güvenlik korucularımızın büyük fedakarlık ve üstün gayretle yürüttüğü mücadele ve operasyonlar sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılarak kritik bir aşamaya gelinmiştir. Elbette ki terörle mücadele yalnızca silahlı bir mücadele değildir. Bu, aynı zamanda milletimizin iradesini, devletimizin kararlılığını ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığını ortaya koyan bir milli duruşun göstergesidir. Bu süreçte, gazi ve muzaffer ordumuz; gece gündüz demeden, en zorlu coğrafyalarda, en çetin şartlarda, her türlü fedakarlığı göze alarak, vatanı için canını ortaya koymuş, gerektiğinde şehit olmuş, gerektiğinde gazilik mertebesine ulaşmıştır. Başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere kahraman Mehmetçiğin azmi, cesareti ve kararlılığı sayesinde ülkemizi terör belasından arındırma noktasında büyük bir mesafe katedilmiştir" diye konuştu.

"AKSİ YÖNDEKİ HİÇBİR EYLEMİN BİR KARŞILIĞI YOKTUR"

Terör örgütlerine silah bırakma çağrısı yapan Bakan Güler, "Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır" dedi.

"MÜZAKERE VE ATEŞKES GÜNDEMDE DEĞİL"

Bakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini belirtip, "Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" diye konuştu. Bu süreçte devletin kararlılığının süreceğini belirten Bakan Güler, "Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine herkes güvensin ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun" dedi.