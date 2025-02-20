20 Şubat 2025, Perşembe
TÜSİAD yöneticilerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı! "Siyaseti ima bile etmedim"
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan'ın vesayet zihniyetiyle yaptığı açıklamalar sonrası, Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı. İfadeye çağrılan Turan ve Aras işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı. Turan savcılıktaki ifadesinde, genel kurulda yaptığı konuşmayı kendi hazırladığını belirterek dernek dışı faaliyeti ve amacı dışında bir görüş bildirmediğini savunurken Aras ise 'Beyanlarım herhangi bir yargı mensubuna yönelik değildir ve herhangi bir yargı mensubunun da beyanlarım doğrultusunda etkileneceğini düşünmüyorum. Böyle bir kasıtla da asla söylemedim' dedi. İşte Turan ve Aras'ın savcılıktaki ifadeleri..
Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:16