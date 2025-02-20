TÜSİAD yöneticilerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı! "Siyaseti ima bile etmedim"

YARGI MENSUPLARINA YÖNELİK DEĞİL

İfadesinin devamında Aras "Yalnızca basından öğrendiğim olaylardır. Konuşmamın amacında da bu olayların ayrıntısını veya içeriğini bilmeme gerek yoktur. Bu olayların yalnızca üst üste gelmesi kamuoyuna olumsuzluk olarak yansıdığı için ekonominin de olumsuz etkilenmesine neden olduğunu düşünüyorum. Yoksa olayların içeriği ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadım. Beyanlarım herhangi bir yargı mensubuna yönelik değildir ve herhangi bir yargı mensubunun da beyanlarım doğrultusunda etkileneceğini düşünmüyorum. Böyle bir kasıtla da asla söylemedim." dedi.