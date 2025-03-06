CHP’li Alaattin Köseler’in tutuklanma gerekçesi açıklandı: Organize yapı kurup kamuyu zarara uğrattılar

Hakimlik de Köseler dahil 13 şüpheliyi tutukladı (DHA)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: HİÇBİR İHALEYE DAHİL OLMADIM

Soruşturma kapsamında Hakimliğin Başkan Alaattin Köseler ve 12 şüpheliyi tutuklama gerekçesi ortaya çıktı. Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede şüpheli Köseler, 2024 yerel seçimlerinden beri Beykoz Belediye Başkanı olarak görev yaptığını belirterek "Belediye bünyesinde gerçekleşen ihalelere katılan veya teklif veren temsilcilerle odamdaki diğer şüphelilerin hiçbiriyle tanışmam, bunlarla odamda dahi konuşmadım.

Gözaltı sürecinde mecburen bir kısmıyla tanışmak zorunda kaldım. Ben iddia edildiği üzere hiçbir ihaleye dahil olmadım ve usulsüzlük yapmadım, doğrudan temin usulüne de kesinlikle müdahil değilim" dedi.