CHP'li Alaattin Köseler'in tutuklanma gerekçesi açıklandı: Organize yapı kurup kamuyu zarara uğrattılar
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, görevi kötüye kullanma suçundan gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 22 kişilik 'çete' ile kamuyu zarara uğratttıkları belirlenen Köseler ve 13 şüphelinin tutuklanma gerekçesinde 'Organize yapı kurup kamuyu zarara uğrattılar' vurgusu dikkat çekti.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Beykoz Belediyesi'ne yönelik "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'le birlikte 22 şüpheli dün adliyeye getirilmiş, savcılık 22 şüpheliden Köseler dahil 18 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 4 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti.
Hakimlik de Köseler dahil 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: HİÇBİR İHALEYE DAHİL OLMADIM
Soruşturma kapsamında Hakimliğin Başkan Alaattin Köseler ve 12 şüpheliyi tutuklama gerekçesi ortaya çıktı. Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede şüpheli Köseler, 2024 yerel seçimlerinden beri Beykoz Belediye Başkanı olarak görev yaptığını belirterek "Belediye bünyesinde gerçekleşen ihalelere katılan veya teklif veren temsilcilerle odamdaki diğer şüphelilerin hiçbiriyle tanışmam, bunlarla odamda dahi konuşmadım.
Gözaltı sürecinde mecburen bir kısmıyla tanışmak zorunda kaldım. Ben iddia edildiği üzere hiçbir ihaleye dahil olmadım ve usulsüzlük yapmadım, doğrudan temin usulüne de kesinlikle müdahil değilim" dedi.
"KESİNLİKLE HİÇBİR FİRMANIN TEKLİFİNİ ONAYLAMADIM"
Köseler, tanık beyanlarının çelişkili olduğunu, belediyedeki bazı isimlerin siyasi saiklerle hareket ettiğini ve kendisine iftira attığını öne sürdü. "Önceki belediye döneminden kalan bazı kişiler, siyasi saiklerle hareket ederek bu süreci yönlendirmeye çalışıyor.
Nitekim bazı tanıklar önceki belediyeden kalmadır ve tanıklıklarının tarafsız olmadığı kanaatindeyim. Özellikle Tanık Yıldız Güneş'in iddiaları tamamıyla asılsızdır. Kendisi belediyede daha önce birçok ihalede aktif rol almıştır. Kesinlikle hiçbir firmanın teklifini onaylamadım" şeklinde konuştu.
BAŞKANDAN SUÇLAMALARA "MESNETSİZ" YANITI
Savunmasında, belediyede 2 bin 300 kişinin çalıştığını ve tüm işlerin kontrol edilmesinin mümkün olmadığını belirten Köseler, ihale süreçlerinde herhangi bir şirketin teklifini veya kararlarını etkilemediğini ileri sürdü.
Ayrıca, kendisine yöneltilen suçlamaların mesnetsiz olduğunu savunarak "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" sözlerini sarf etti.
ORGANİK BAĞ AÇIKÇA ORTAYA ÇIKTI
Beykoz Sulh Ceza Hakimliği tutuklama gerekçesinde önemli noktalara değindi. Gerekçede Köseler ve diğer şüphelilerin, ihale süreçlerinde kamu kurumlarının aleyhine olacak şekilde organize bir yapı oluşturduğu ve belirli firmalara avantaj sağladığına dair güçlü şüphelerin bulunduğu belirtildi.
Ayrıca şirket yetkilisi olan ve tutuklanan şüphelilerin organik bağ içinde olduğu, ihalelerde danışıklı teklifler verildiği, belirli firmaların hak edişlerinin usulsüz olarak artırıldığı ve kamu zararına yol açıldığına ilişkin delillerin yer aldığı belirtildi.
ÖNCEDEN BELİRLENEN İHALE SÜREÇLERİNE DAİR KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ
Özellikle bazı ihale süreçlerinde, diğer firmaların katılımının engellenmesi ve belirli firmaların ihaleyi kazanması için hazırlanan şartnamelerin adrese teslim olduğuna, ihale teklif ve sonuçlarının önceden belirlenerek uygulandığına dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı vurgulandı. Şüphelilerin ihale süreçlerinde şeffaflık ve rekabet ilkesine aykırı hareket ederek bazı tanık beyanlarında belediye çalışanlarına baskı yapıldığı iddiaları da ifade edildi. Ayrıca Hakimlik, bu süreçlerde gözlem ve denetim görevinin belediye başkanına ait olduğu belirterek Köseler'in de suç iddialarına ilişkin sorumlu olduğunun altını çizdi.
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