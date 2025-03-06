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5 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 10:05 Güncelleme: 06.03.2025 10:24
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5 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldığını söyledi. Bakan Işıkhan, 'Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından paylaşımı (X)Bakan Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından paylaşımı (X)

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer almaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

SGK'nın 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldığı bildirildi. (AA)SGK'nın 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldığı bildirildi. (AA)

İŞTE GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN O İLAÇLAR
MIYELEKSOR 24 MG/1,2 ML S.C. ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FALKON)
MYLORGE 20 MG FILM KAPLI TABLET (60 ADET)
MYLORGE 50 MG FILM KAPLI TABLET (60 ADET)
MYLORGE 70 MG FILM KAPLI TABLET (60 ADET)
MYLORGE 100 MG FILM KAPLI TABLET (30 ADET)

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5 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
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