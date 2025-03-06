5 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Bakan Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından paylaşımı (X)

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer almaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."