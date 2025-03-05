ABD’li pilotlar HÜRJET’e hayran kaldı: ’Bizden daha iyi uçak yapıyorlar’

Gazeteci Bülent Erandaç - A Haber ekran görüntüsü

"BİZ ONLARA SATIYORUZ"

Bülent Erandaç: NATO'yu yaşatmak için düşman arıyorlar. Silah baronları ellerindeki silahları satabilmek için NATO'yu ayakta tutmaya çalışıyor. O silahları nereye satacaklar arayış içindeler. NATO'nun karşısındaki baronlar silahları artık bize satamıyor. Artık onlara biz satıyoruz.

Akademisyen ve hukukçu Mesut Hakkı Caşın - A Haber ekran görüntüsü

"TEST PİLOTUNUZ YOKSA BU İŞ OLMAZ"

Mesut Hakkı Caşın: İspanyol bir orgeneral HÜRJET için 'Mutlaka almalıyız' diyor. İstediğiniz kadar uçağınız olsun test pilotunuz yoksa bu iş olmaz. Eğer donanman yoksa yenilirsin. Türk ve İspanyol komutanlar 2 HÜRJET ile uçtu. Bu bir tarihtir. 3 önemli muarif uçak olan HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN'ı yapıyoruz. GÖKBEY'i, ANKA 3'ü, yaparken bunların yanında tüm bu sistemleri bir arada toplayan Çelik Kubbe'yi yapıyoruz. Bunları geliştiren TUSAŞ'ı biz kutluyoruz.