05 Mart 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri ABD'li pilotlar HÜRJET'e hayran kaldı: 'Bizden daha iyi uçak yapıyorlar'

ABD'li pilotlar HÜRJET'e hayran kaldı: 'Bizden daha iyi uçak yapıyorlar'

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 05.03.2025 00:32 Güncelleme: 05.03.2025 01:39
ABONE OL
ABD’li pilotlar HÜRJET’e hayran kaldı: ’Bizden daha iyi uçak yapıyorlar’

Türkiye, havacılık ve savunma sanayiinde her geçen gün elde ettiği başarısıyla düşmana korku salmaya devam ediyor. TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli eğitim uçağı HÜRJET, ABD'li pilotları hayran bıraktı. Pilotlar katıldıkları bir yayında HÜRJET'in özellikleri incelerken 'Türkiye'den HÜRJET almalıyız, bizden daha iyi uçak yapıyorlar' yorumları yapıldı. Pilotların övgüyle HÜRJET'ten bahsettiği o anlar A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi.

Türkiye, son yıllarda ürettiği yerli ve milli uçaklarla dünyadaki tüm ülkelere korku salmaya devam ediyor. Milli teknoloji hamlesiyle teknolojik devrimlere öncülük eden ülkemiz, hayata geçirdiği ilk yerli ve insanlı eğitim uçağı HÜRJET ile dünyanın ilgisini üzerine çekiyor. ABD'li 3 pilot katıldıkları bir canlı yayında TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in özelliklerini incelerken yaptıkları yorumlarla HÜRJET'e adeta hayran kaldı. Pilotların öve öve bitiremediği o anları A Haber ekranlarında Merve Türkay'ın sunduğu Memleket Meselesi programında uzman isimler birlikte değerlendirildi.

ABD'Lİ PİLOTLAR HÜRJET'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

"BİZDEN DAHA İYİ UÇAK YAPIYORLAR"

3 ABD'li pilotun HÜRJET'in özelliklerine ilişkin övgü dolu sözleri

-Oldukça iyi görünüyor. Beğendim
-T-7 REd Hawk var mı temelinde?
-Evet T-7'ye çok benziyor
-Bir GE (General Elektrik) motoru arkada gözüküyor.
-Uçurması eğlenceli olurdu
Biz daha T-7'yi uçurmadan önce onlar nasıl uçuruyor? Biz hala T-38'lerle uçuyoruz. Bu bir facia!
-HÜRJET'de HORNET F18 motoru var. Çok güzel bir uçak bu. KAAN'da iyi görünümlü bir uçak.
-Bizim yapabildiğimizden daha hızlı eğitim uçağı yapıyorlar, belki de onlardan HÜRJET almalıyız, uçurması çok güzel bir uçak olurdu

Gazeteci Zafer Şahin - A Haber ekran görüntüsüGazeteci Zafer Şahin - A Haber ekran görüntüsü

"ÇOK YAKINDA KAPIMIZI ÇALACAKLAR"

Zafer Şahin: Türkiye çok uzun yılların açığını kapatılıyor. Niye Vecihi Hürkuşlar, Şakir Zümreler engellendi onu bir düşünmemiz lazım. Bizi sözde F-35 ile ilgili dışlayanlar çok yakında kapımızı çalacak. Çünkü Türkiye sprinte kalkmış artık uçuyor. Sen artık ABD yazılımlı F-35 yerine kendi üretimin olan, yazılımı sana ait olan KAAN'ı sahaya sürmeye hazırlanıyorsun. Şuan dünyada 5'nci nesil savaş uçağı üreten 7 ülke var. Türkiye'de üretme aşamasında. Bunun bana ne faydası var diyenler yarın çocuklarımıza, torunlarımıza bu üretimlerin faydası olacak. Biraz geniş perspektiften duruma bakmak lazım.

Gazeteci Bülent Erandaç - A Haber ekran görüntüsüGazeteci Bülent Erandaç - A Haber ekran görüntüsü

"BİZ ONLARA SATIYORUZ"

Bülent Erandaç: NATO'yu yaşatmak için düşman arıyorlar. Silah baronları ellerindeki silahları satabilmek için NATO'yu ayakta tutmaya çalışıyor. O silahları nereye satacaklar arayış içindeler. NATO'nun karşısındaki baronlar silahları artık bize satamıyor. Artık onlara biz satıyoruz.

Akademisyen ve hukukçu Mesut Hakkı Caşın - A Haber ekran görüntüsüAkademisyen ve hukukçu Mesut Hakkı Caşın - A Haber ekran görüntüsü
"TEST PİLOTUNUZ YOKSA BU İŞ OLMAZ"

Mesut Hakkı Caşın: İspanyol bir orgeneral HÜRJET için 'Mutlaka almalıyız' diyor. İstediğiniz kadar uçağınız olsun test pilotunuz yoksa bu iş olmaz. Eğer donanman yoksa yenilirsin. Türk ve İspanyol komutanlar 2 HÜRJET ile uçtu. Bu bir tarihtir. 3 önemli muarif uçak olan HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN'ı yapıyoruz. GÖKBEY'i, ANKA 3'ü, yaparken bunların yanında tüm bu sistemleri bir arada toplayan Çelik Kubbe'yi yapıyoruz. Bunları geliştiren TUSAŞ'ı biz kutluyoruz.

Türkiye semasına Çelik KubbeTürkiye semasına Çelik Kubbe TÜRKİYE SEMASINA ÇELİK KUBBE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’li pilotlar HÜRJET’e hayran kaldı: ’Bizden daha iyi uçak yapıyorlar’ ABD’li pilotlar HÜRJET’e hayran kaldı: ’Bizden daha iyi uçak yapıyorlar’ ABD’li pilotlar HÜRJET’e hayran kaldı: ’Bizden daha iyi uçak yapıyorlar’
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör