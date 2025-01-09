Türkiye’nin hava savunma ve silah sistemleri! Türkiye semasına Çelik Kubbe

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KORKUT-SUNGUR-HİSAR SİSTEMLERİ

Türkiye için en önemli güvenlik bileşenlerinden olan hava savunma ağı, son yıllarda art arda tamamlanan projelerle her geçen gün daha da yerlileşiyor. Çok kısa menzil hava savunma sistemi "Korkut" da işte onlardan biri. Ve savunma sanayisindeki bir diğer milli ürün sungur füzesi. O da katmanlı hava savunma sisteminde çok alçak irtifa denilen kısımda devreye giriyor.

Türkiye'nin katmanlı ve etkin hava savunma kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik yerli imkanlarla geliştirilip üretilen Hisar A+ alçak irtifa ve Hisar O+ orta irtifa hava savunma füze sistemleri de TSK envanterinde hizmet veriyor.