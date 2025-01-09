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Türkiye’nin hava savunma ve silah sistemleri! Türkiye semasına Çelik Kubbe

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 15:28 Güncelleme: 09.01.2025 15:29
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Türkiye’nin hava savunma ve silah sistemleri! Türkiye semasına Çelik Kubbe

Son yıllarda Savunma Sanayii’nde çok önemli projelere imza atan Türkiye, hava savunma sistemlerini yerlileştirme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Peki kritik öneme sahip olan o yerli ve milli hava sistemleri hangileri? İşte tüm detaylar…

Gerek içinde bulunduğu coğrafya gerekse son yıllarda küresel ölçekte gelişen olaylar dikkate alındığında savunma sanayisine önem vermek zorunda olan bir ülke Türkiye. İşte buradan hareketle tam bağımsızlık hedefiyle sürdürülen çalışmaların temel alanlarından birini de hava savunma sistemleri oluşturuyor.

TÜRKİYE SEMASINA ÇELİK KUBBE

BARIŞTA VE KRİZDE CAYDIRICILIK

Hava savunma sistemleri barışta ve krizde caydırıcılık sağlama; savaşta, düşmanın hava ve füze taarruzlarını önleme veya etkisini azaltma görevlerini icra ediyor. Böylece kara harekatının daha elverişli koşullarda icrasına da katkıda bulunuyor.

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KORKUT-SUNGUR-HİSAR SİSTEMLERİ

Türkiye için en önemli güvenlik bileşenlerinden olan hava savunma ağı, son yıllarda art arda tamamlanan projelerle her geçen gün daha da yerlileşiyor. Çok kısa menzil hava savunma sistemi "Korkut" da işte onlardan biri. Ve savunma sanayisindeki bir diğer milli ürün sungur füzesi. O da katmanlı hava savunma sisteminde çok alçak irtifa denilen kısımda devreye giriyor.

Türkiye'nin katmanlı ve etkin hava savunma kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik yerli imkanlarla geliştirilip üretilen Hisar A+ alçak irtifa ve Hisar O+ orta irtifa hava savunma füze sistemleri de TSK envanterinde hizmet veriyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SİPER VE BALİSTİK FÜZE ÜRETİMİ

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Siper" projesinde de sona gelindi. Bu yıl envantere girmesi beklenen en ileri teknolojiye sahip siper sistemi, milli güvenlik adına önemli görevler üstlenecek.

Balistik füze üretimi de muharebe sahası için büyük öneme sahip. Bu alanda da Türkiye'nin yerli balistik füzeleri Bora ve Tayfun öne çıkıyor. Ve TÜBİTAK Sage tarafından geliştirilin Bozdoğan ve Gökdoğan. Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzeleri olma niteliği taşıyan bu iki ürün, ilk aktif radar arayıcı başlıklı füzeler olma özelliğini taşıyor. Sahip olunan bu özelliklerle de Türkiye'nin savunma yeteneklerinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

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İHA'LAR VE SİHA'LAR! KAAN YOLDA

İnsansız savaş uçakları Kızılelma ve Anka-3. Silahlı insansız hava araçları Aksungur, Akıncı TİHA , TB-2, Anka ve diğerleri. Modernize edilecek olan envanterdeki F-16'lar ve yeni satın alımı gerçekleştirilecek F-16 blok 70'ler. Öte yandan Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı Hürjet ve uçuşu gerçekleştirilen milli muharip uçağı Kaan. Hepsi Türkiye semalarının koruyucu.

Türkiye’nin hava savunma ve silah sistemleri! Türkiye semasına Çelik Kubbe
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