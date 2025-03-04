Türkiye’de ilk! Bakan Kurum duyurdu: 16 mahalleyi birleştirerek kırsal uydu kentimizi kurduk

"BU PROJE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

Kumlu ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Reşit Duman ise vatandaşların, çalışmaların hızla yapıldığını gördükçe umutlandığını belirterek, "Depremden sonra bir kısım Hataylı vatandaşlarımız şehir dışına gitmişlerdi. Şimdi onlar da tekrar dönmeye başladılar. İlçemizin nüfusu artıyor. Toplu bir alanda yaşama kültürü gelişiyor. Site olgusu gelişiyor. Bu proje Türkiye'ye örnek olacak. Bu sayede dayanışma içerisinde devletle milletle el ele birlikte hareket edecekler. Bu proje bizim düşündüğümüzden ve hayal ettiğimizden çok daha güzel bir projeymiş. Biz bunu yaşadıkça görüyoruz" diye konuştu.

"ARKAMIZDA BİR BABAMIZ, BİR DEVLETİMİZ, BİR BAYRAĞIMIZ VAR"

Muhtar Ahmet Güngör de yapıların sağlamlığına dikkat çekerek, "Bugün bir temelde 18 ton demir kullanılıyor. Bu şehri çok mükemmel bir gelecek bekliyor. Buraların böyle bir hal olacağını tarih yazsa da ben inanmazdım. Töre gelse biz bunu kabullenmezdik. Çünkü meramız, dedelerimizden kalmaydı. Ama devlet el atınca çok farklı oldu. Çok mükemmel bir sonuçla karşılaştık. Burası tamamen bir köy kent oldu. Artık Kumlu ile biz kardeş olduk. Arkamızda bir babamız, bir devletimiz, bir bayrağımız var. Bizi unutmayan insanlar var" dedi.

Hak sahiplerinden Mehmet Çağlar ise "İlk geldiğim gün evlere baktığımızda inanmadık. Bu evleri bize verecekler mi? dedik. Devletimizden Allah razı olsun. Yapıldı ve bitti" dedi.

Öte yandan deprem bölgesinde bugüne kadar 32 bin 260 köy evi tamamlandı. 2025 yılı sonunda ise 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. Hatay'da ise 5 bin 554 köy evi hak sahiplerine teslim edildi, yıl sonunda bu sayı 10 bin 763'e yükselmesi bekleniyor.