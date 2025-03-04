Zorlu Holding'teki ramazan skandalının ardından yeni CEO Ömer Yüngül oldu
Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal, mail üzerinden Ramazan ayının kutlanmasına tepki göstermesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Skandal paylaşım sonrası gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Köksal, görevinden istifa etti. Holding tarafından yeni CEO Ömer Yüngül getirildi.
Zorlu Holding'te Vestel CEO'su Ergün Güler, şirket maili üzerinden çalışanlara Ramazan ayını kutlayan bir tebrik mesajı atması üzerine, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ise bu mesaja tepki göstererek skandal dolu ifadeler kullanmıştı.
Köksal, Ergün'ün mesajına "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz." demişti.
O skandal dolu ifadelerin ardından Zorlu Holding'te daha önce Noel ve Cadılar Bayramı'nı kutladığı reklamların ortaya çıkmasıyla firmaya vatandaşlardan peş peşe tepkiler yükseldi. Zorlu Holding CEO'sunun nefret dolu ifadelerinin ardından emniyet birimleri tarafından gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.
İSTİFA ETTİ
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Köksal, Zorlu Holding'teki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Akıllara zarar skandalların peş peşe patlak vermesinin ardından Holding tarafından Köksal'ın yerine geçen isim belli oldu.
YENİ CEO ÖMER YÜNGÜL OLDU
Günlerdir sosyal medya üzerinden Zorlu Holding'e yönelik eleştiriler bitmezken, holding tarafından Cem Köksal'ın yerine atanan isim açıklandı. Zorlu Holding tarafından duyuruya göre yeni CEO'nun Ömer Yüngül olarak belirlendiği duyuruldu. Açıklamada; "Tüm çalışmaların ve programların planlandığı şekilde devam edeceği" vurgulanırken, Ömer Yüngül'ün "şirket hedeflerine ulaşmak için belirlenen stratejileri sürdüreceği" belirtildi.
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