Zorlu Holding’teki ramazan skandalının ardından yeni CEO Ömer Yüngül oldu

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal'ın Ramazan ayı tebrik mesajına verdiği skandal mail (ahaber.com.tr)

Köksal, Ergün'ün mesajına "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz." demişti.

O skandal dolu ifadelerin ardından Zorlu Holding'te daha önce Noel ve Cadılar Bayramı'nı kutladığı reklamların ortaya çıkmasıyla firmaya vatandaşlardan peş peşe tepkiler yükseldi. Zorlu Holding CEO'sunun nefret dolu ifadelerinin ardından emniyet birimleri tarafından gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.