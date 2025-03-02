Zorlu CEO’su Cem Köksal’a avukat Gönenç Gürkaynak’tan tam destek! İşte karanlık geçmişi...

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Gönenç Gürkaynak'ın skandal açıklamaları şöyle...

"Ramazan Bayramı bizim kutlama takvimimizde yok, eğer belli bir iç tutarlılık ve denk duruş göstermezsek global bir şirket olarak ayrımcılık yaptığımız gibi iddialarla karşılaşabiliriz, bu konuya özen gösterin, daha evvel de bu konu görüşülmüştü" mealinde uyarı gönderen Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi dini inancını değiştirmeye mi zorlamış oluyor?

Bir kişiyi kendi dini kanaatlerini açıklamaktan ve yaymaktan cebir ve tehdit ile men mi etmiş?

Cebir, bir kimse üzerinde fiziksel güç kullanarak onun iradesini tahakküm altına almak demektir.

Tehdit, meydana gelmesi failin iradesine bağlı olan bir saldırının, belli bir kişiye karşı gelecekte muhtemelen gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir.

Ben yaklaşık 30 senelik avukat ve 20 senelik hukuk hocası olarak burada bu suçun unsurlarını göremedim. Ama başka bir şey görebiliyorum:

Her tartışmaya devletin direkt soruşturmalarla müdahil olduğu ve anında hukuku kendi elindeki bir sopa olarak sallamaya başladığı toplumlarda, Anayasa'nın 26. maddesinde ifadesini bulan "herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir" hükmünü de Ceza Kanunu'nun bu soruşturmaya dayanak teşkil eden aynı 115. maddesinin getirilme gerekçesinde yer alan "siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlere sahip olma ve bunları açıklama" hususundaki gerekçenin temellerini de korumaya imkan kalmaz.

TÜSİAD ÜYESİ GÜRKAYNAK'TAN TÜSİAD YÖNETİCİLERİNE KALKAN

Cem Köksal'a destek çıkarak İslam karşıtı tutumunu da ortaya koyan Gönenç Gürkaynak, TÜSİAD üyesi olduğunu da açıklamıştı.

13 Şubat'taki genel kurul toplantısında yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak hükümete parmak sallamaya çalışan TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın gözaltına alınmasını da eleştirmişti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın gözaltına alınmasının ardından TÜSİAD üyesi hukukçu Prof. Dr. Gönenç Gürkaynak sosyal medya hesabından Başkanların gözaltındaki fotoğrafını paylaşarak "Bu fotoğraf onur nişanesidir" diyen Gürkaynak, gözaltıları hukuksuzluk olarak nitelendirerek, "Hukuksuzluğa işaret edenler suçlanıyor, ifade özgürlüğü yok sayılıyor" ifadelerine yer vermişti.