Zorlu CEO'su Cem Köksal'a avukat Gönenç Gürkaynak'tan tam destek! İşte karanlık geçmişi...
Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal'ın Ramazan tebriğine verdiği skandal yanıt büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'a destek avukat Gönenç Gürkaynak'tan geldi. Türkiye karşıtı tavırları ile bilinen Gürkaynak, FETÖ'nün yayın organı tarafından parlatılan isimler arasında yer alıyordu. Gürkaynak, 28 Şubat zihniyetine kalkan olurken TÜSİAD yöneticilerine yapılan gözaltılarda da sahnede yerini almıştı. İşte Gürkaynak’ın kirli geçmişi…
Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermişti.
Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'in Ramazan bu mesajına sert çıkmış, mail üzerinden Ergün'e, "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor." yanıtı veren Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var." ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan olay büyük tepki çekerken vatandaşlar Zorlu Holding için ise sosyal medyada boykot çağrısında bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Köksal soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
YARGI HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."
DESTEK GÜRKAYNAK'TAN GELDİ
İslam düşmanı Cem Köksal'a destek Türkiye karşıtlığı ile bilinen avukat Gönenç Gürkaynak'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürkaynak, Köksal'ın kimsenin dini inancını değiştirmeye zorlamadığını savunarak Anayasa'nın 26. maddesi ile Ceza Kanunu'nun 115. maddesinin bu tür durumlarda zarar görebileceğini iddia etti.
Gönenç Gürkaynak'ın skandal açıklamaları şöyle...
"Ramazan Bayramı bizim kutlama takvimimizde yok, eğer belli bir iç tutarlılık ve denk duruş göstermezsek global bir şirket olarak ayrımcılık yaptığımız gibi iddialarla karşılaşabiliriz, bu konuya özen gösterin, daha evvel de bu konu görüşülmüştü" mealinde uyarı gönderen Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi dini inancını değiştirmeye mi zorlamış oluyor?
Bir kişiyi kendi dini kanaatlerini açıklamaktan ve yaymaktan cebir ve tehdit ile men mi etmiş?
Cebir, bir kimse üzerinde fiziksel güç kullanarak onun iradesini tahakküm altına almak demektir.
Tehdit, meydana gelmesi failin iradesine bağlı olan bir saldırının, belli bir kişiye karşı gelecekte muhtemelen gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir.
Ben yaklaşık 30 senelik avukat ve 20 senelik hukuk hocası olarak burada bu suçun unsurlarını göremedim. Ama başka bir şey görebiliyorum:
Her tartışmaya devletin direkt soruşturmalarla müdahil olduğu ve anında hukuku kendi elindeki bir sopa olarak sallamaya başladığı toplumlarda, Anayasa'nın 26. maddesinde ifadesini bulan "herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir" hükmünü de Ceza Kanunu'nun bu soruşturmaya dayanak teşkil eden aynı 115. maddesinin getirilme gerekçesinde yer alan "siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlere sahip olma ve bunları açıklama" hususundaki gerekçenin temellerini de korumaya imkan kalmaz.
TÜSİAD ÜYESİ GÜRKAYNAK'TAN TÜSİAD YÖNETİCİLERİNE KALKAN
Cem Köksal'a destek çıkarak İslam karşıtı tutumunu da ortaya koyan Gönenç Gürkaynak, TÜSİAD üyesi olduğunu da açıklamıştı.
13 Şubat'taki genel kurul toplantısında yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak hükümete parmak sallamaya çalışan TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın gözaltına alınmasını da eleştirmişti.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın gözaltına alınmasının ardından TÜSİAD üyesi hukukçu Prof. Dr. Gönenç Gürkaynak sosyal medya hesabından Başkanların gözaltındaki fotoğrafını paylaşarak "Bu fotoğraf onur nişanesidir" diyen Gürkaynak, gözaltıları hukuksuzluk olarak nitelendirerek, "Hukuksuzluğa işaret edenler suçlanıyor, ifade özgürlüğü yok sayılıyor" ifadelerine yer vermişti.
GÜRNKAYNAK'IN KİRLİ GEÇMİŞİ
Dev platformların Türkiye'deki temsilcilik ve avukatlık işlerini üstlenen Gönenç Gürkaynak, FETÖ'nün en etkili olduğu dönemlerde parlatılan isimler arasında yer alıyordu. Gürkaynak, sık sık FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde röportajlar veriyor, manşetten anons ediliyordu. Gürkaynak, yayıncılar için oldukça önemli olan dijital Telif Yasası görüşmelerinde Google'ın temsilcisi ve avukatı olarak TBMM'ye gelmişti. Gürkaynak'ın ABD'de baro kaydı olduğu belirtiliyor.
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