Gazzeli masumları katleden İsrail'e enerji Zorlu Holding'den! Katillere hizmet İslam'a nefret...
Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal, çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken Zorlu Holding'in yeni bir skandalı daha patlak verdi. Gazze'de Filistinlileri katleden siyonist İsrail ordusunun enerjisini Zorlu Enerji Grubu’nun sağladığı ortaya çıktı. Bu kapsamda Zorlu Grubu’nun İsrail’de kurduğu Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali faaliyeti yaptığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere BDS’den yapılan açıklamada ise Zorlu Holding’in ortağı olduğu santrallerin, İsrail’in yıllık elektrik ihtiyacının en az yüzde 7’sini karşıladığı ve bu santrallerin Aşkelon yakınlarında, Necef Çölü’nde ve Aşdod’ta bulunduğu aktarılmıştı.
Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal'ın holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı tebriği mesajına verdiği skandal yanıt büyük tepki çekmişti.
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken Zorlu Holding'in yeni bir skandalı daha patlak verdi. Gazze'de Filistinlileri katleden siyonist İsrail ordusunun enerjisini Zorlu Enerji Grubu'nun sağladığı ortaya çıktı.
İSRAİL ORDUSU'NUN ELEKTRİĞİ ZORLU HOLDİNG'DEN
Zorlu Enerji Grubu'nun İsrailli ortakları ile 1,2 milyar dolar yatırım ile Aşkelon'da 70 dönüm arazi üzerine kurduğu, 840 MW kapasiteli Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, enerji üretimine başlamış. Zorlu Enerji Grubu'nun yüzde 25, Eilat-Ashkelon Pipeline Company'nin yüzde 37,5, Edelcom'un yüzde 18,75 ve U. Dori Engineering Works'un yüzde 18,75 pay ile ortak olduğu Dorad Enerji'nin gerçekleştirdiği üretim ve tedarik lisansına sahip olan santral, İsrail Enerji ve Su Altyapıları Bakanlığı tarafından da destekleniyor.
SAVUNMA BAKANLIĞI'NA, OTELLERE SATIŞ YAPACAK
Yapımı sırasında yaklaşık 700 kişinin 2 milyon adam/saat çalışması ile 2,5 yılda tamamlanarak devreye alınan Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 12 gaz ve iki buhar türbini ile yılda 840 MW elektrik üretecek. Santralin ürettiği elektrik, İsrail'deki resmi ve özel kurumlarla ülkenin ana müşterilerine satılacak. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin müşterileri arasında; İsrail Savunma Bakanlığı, Mekorot, İsrail Uzay Endüstrisi, Fattal Hotels, Keter Plastik, Isrotel, Strauss, Osem, Tamares Hotels, The Cargal Group, Seven Stars Mall, Bank Leumi ve Tnuva gibi önemli kuruluşlar bulunuyor.
"EN BÜYÜK HİSSEDARI İSRAİL DEVLETİ"
İsrail Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Dorad, en büyük hissedarı İsrail Devleti olan bir İsrail şirketidir. Faaliyetleri İsrail yasalarına ve yönetmeliklerine göre yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.
Zorlu Enerji'nin faaliyet raporlarında da söz konusu enerji şirketinde yüzde 25 hissesine sahip olunduğu ve İsrail'de kurulu gücünün bulunduğu bilgileri yer alıyor.
İSRAİL'İN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 7'SİNİ KARŞILIYOR
BDS'den yapılan açıklamada; Zorlu Holding'in ortağı olduğu santrallerin, İsrail'in yıllık elektrik ihtiyacının en az yüzde 7'sini karşıladığı ve bu santrallerin Aşkelon yakınlarında, Necef Çölü'nde ve Aşdod'ta bulunduğu aktarılmıştı.
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