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"İyi komşuluk" vurgusu! Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 18:17 Güncelleme: 04.03.2025 18:48
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İyi komşuluk vurgusu! Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde daha da geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi. Ayrıca Başkan Erdoğan, Miçotakis'in doğum gününü kutladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Görüşmede Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü kutladı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde daha da geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi.

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