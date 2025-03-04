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CHP İstanbul İl Kongresi seçiminde şaibe iddialarıyla ilgili soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 16:53 Güncelleme: 04.03.2025 17:06
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CHP İstanbul İl Kongresi seçiminde şaibe iddialarıyla ilgili soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili şaibe iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet iddiaları üzerine açıldığı öğrenildi.

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.

Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Kasım 2023'te yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybederek CHP Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretmişti (AA) .Kasım 2023'te yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybederek CHP Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretmişti (AA) .

GENEL KURULTAY İLGİLİ DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği kurultayla ilgili de soruşturma başlatılmıştı. Kurultayda para ile oy kullanıldığı iddiaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Akif Hamzaçebi ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş gibi isimler ifadeye çağrılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, şaibe iddialarıyla ilgili olarak Özgür Özel'e açıklama yapma çağrısında bulunmuştu. (A Haber arşiv) .Kılıçdaroğlu, şaibe iddialarıyla ilgili olarak Özgür Özel'e açıklama yapma çağrısında bulunmuştu. (A Haber arşiv) .

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Kılıçdaroğlu, seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "şaibeli" ifadesiyle ilgili konuşmuştu.

CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." ifadesini kullanmıştı.

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