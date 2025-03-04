CHP İstanbul İl Kongresi seçiminde şaibe iddialarıyla ilgili soruşturma

Kasım 2023'te yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybederek CHP Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretmişti (AA) .

GENEL KURULTAY İLGİLİ DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği kurultayla ilgili de soruşturma başlatılmıştı. Kurultayda para ile oy kullanıldığı iddiaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Akif Hamzaçebi ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş gibi isimler ifadeye çağrılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.