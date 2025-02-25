Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e videolu gönderme: Onlar konuşur AK Parti yapar

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakan Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in sosyal konut projelerini hedef alan sözlerine gönderme yaparak "23 yıldır böyle… Onlar konuşur, AK Parti yapar" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"ÇEREZ PARASI ÖDER GİBİ TAKSİT ÖDÜYORUM"

Yeni evine taşınan hak sahibi Perihan Kepez, sosyal konut kampanyası aracılığı ile kira öder gibi ev sahibi olduğunun altını çizdi: Kendi adıma diyeyim evin 'e' harfini bile alma imkanım olmazdı. Evime girince ne kadar şaşırdıysam 4 yaşında toruna 'bak Ayşe Betül benim anahtarım oldu' demişim. Çünkü benim hayatta hiç evim olmadı. Şu durumda çerez parası öder gibi taksit ödüyorum. Devlet bize bu imkanı sunmasaydı, durduğumuz yer hiçbir zaman olmazdı. Kimse nankör olmasın ben Tayyip Erdoğan'a sürekli diyorum ki cennetliksin. Allah senden razı olsun. Çünkü bu imkanı bize o sundu.