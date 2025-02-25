Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e videolu gönderme: Onlar konuşur AK Parti yapar
Sosyal konut projeleri ile hayaller gerçek olmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal konut projelerini hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kurum, paylaşımında, '23 yıldır böyle… Onlar konuşur, AK Parti yapar' ifadelerini kullandı. Ayrıca sosyal konut projesiyle ev sahibi olan vatandaşlar ise 'Devlet bize bu imkanı sunmasaydı, durduğumuz yer hiçbir zaman olmazdı. Kimse nankör olmasın ben Tayyip Erdoğan'a sürekli diyorum ki cennetliksin. Allah senden razı olsun. Çünkü bu imkanı bize o sundu.' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesiyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in sosyal konut projelerini hedef alan sözlerine gönderme yaparak "23 yıldır böyle… Onlar konuşur, AK Parti yapar" ifadelerini kullandı.
"ÇEREZ PARASI ÖDER GİBİ TAKSİT ÖDÜYORUM"
Yeni evine taşınan hak sahibi Perihan Kepez, sosyal konut kampanyası aracılığı ile kira öder gibi ev sahibi olduğunun altını çizdi: Kendi adıma diyeyim evin 'e' harfini bile alma imkanım olmazdı. Evime girince ne kadar şaşırdıysam 4 yaşında toruna 'bak Ayşe Betül benim anahtarım oldu' demişim. Çünkü benim hayatta hiç evim olmadı. Şu durumda çerez parası öder gibi taksit ödüyorum. Devlet bize bu imkanı sunmasaydı, durduğumuz yer hiçbir zaman olmazdı. Kimse nankör olmasın ben Tayyip Erdoğan'a sürekli diyorum ki cennetliksin. Allah senden razı olsun. Çünkü bu imkanı bize o sundu.
"60 YAŞINDA YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM"
Emekli hak sahibi Rasim Çoklü ise 10 ay önce yeni evine taşındığını, uygun taksit imkanı sayesinde 60 yaşında ilk kez ev sahibi olduğunu söyledi:
"Dünyalar benim oldu. Ben 60 yaşına geldim, böyle bir mutluluğu yaşamadım. Çünkü hiç ev sahibi olmadım. Yıllarca kirada oturdum. Yeniden doğmuş gibi, dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettim. Şu anda burada 7-8 bin TL aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi oldum."
"BEN 600 BİN TL'Yİ 20 SENEDE TAKSİTLE ÖDEYECEĞİM"
Muhasebeci Yakup Özcan da TOKİ'nin sunduğu bu projeden faydalanarak ev sahibi olduğunu anlattı: 2023 Ağustos'ta taşındık. Şimdi ödemelerimizdevam ediyor. Burada kiralar 18-20 bin TL. Biz 2 bin 500 TL ödüyoruz. Yani bunu babası oğluna vermez. Burada baba özelliği var, devletin sıcak eli var. Sosyal politikalar denilen de bu olsa gerek... Herkesin üzerinde duracağı şey dar gelirliler için; önce başını sokacağı bir ev ikincisi ödeme koşulları. Ben 600 bin TL'yi 20 senede taksitle ödeyeceğim. Bu harika bir şey.