Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor! Bakan Kurum: Mücadelemize yeni bir soluk getirecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı X paylaşımı

DAHA VERİMLİ ÜRETİM SÜRECİ YASAL GÜVENCEYE ALINACAK

Teklife göre; eşitlik, iklim adaleti, ihtiyatlılık, katılım, entegrasyon, sürdürülebilirlik, şeffaflık, adil geçiş ve ilerleme yaklaşımları esas alınacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, kamu yararı gözetilerek alınacak tedbirlere ve düzenlemelere süresinde uymakla ve bunları uygulamakla yükümlü olacak. Teklif ile ekonominin iklim bazlı olumsuz sonuçlara dirençli hale getirilmesi sağlanacak. Sektörlerin uluslararası rekabet gücünün artırılması için daha temiz ve daha verimli bir üretim süreci yasal güvenceye alınacak. Kanun teklifi yalnızca sanayi sektörlerini değil; şehirleri, tarımı, hayvancılığı ve yeşil alanları da koruyan bir yaklaşımla hazırlandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI'NIN SORUMLULUKLARI NETLEŞTİRİLDİ

Teklifte İklim Değişikliği Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları netleştirildi. Kurumlar arası koordinasyon, faaliyetler ve standartlar başkanlıkça belirlenecek. Başkanlık, sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine ilişkin ilerlemeleri izleyecek. Karbon fiyatlandırmasına ilişkin piyasaya dayalı mekanizmaları düzenlemek de başkanlığın yetkisinde olacak. Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), başkanlık tarafından kurulacak ve bu kapsamda tahsisatların dağıtımı yapılacak.