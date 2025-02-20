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CHP'deki şaibeli kurultaya ilişkin soruşturma derinleşiyor! Savcılıktan yeni talimat

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 15:37 Güncelleme: 20.02.2025 15:49
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CHP’deki şaibeli kurultaya ilişkin soruşturma derinleşiyor! Savcılıktan yeni talimat

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 4 kişinin tanık olarak ifadesini aldı. Ankara dışındaki ilgili başsavcılıklara talimat yazısı gönderilirken para trafiği araştırılıyor. Para dışında menfaat tekliflerinin de (işe alım, adaylık) soruşturması sürüyor. Deliller toplandıktan sonra iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin, Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları illerdeki başsavcılıklara talimat yazısı ile tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere gönderdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (AA)Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (AA)

4 İLDE İFADE SONRASI TALİMAT YAZISI GÖNDERİLDİ

Alınan bilgiye göre, başsavcılık bugüne kadar 4 kişinin tanık sıfatıyla ifadesine başvurdu.

Bu kapsamda, Ankara Adliyesinde ifade vermeye gelecek yeni tanıkların olduğu ayrıca olaya ilişkin bilgi sahibi olan Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları illerdeki başsavcılıklara talimat yazısı yazıldığı öğrenildi.

PARA DIŞINDA DA MENFAAT TEKLİFİ

Başsavcılığın tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazdığı, belli bir adaya oy kullandırma karşılığı para dışındaki menfaat teklifi (belediyelerde yakınını işe aldırma, meclis üyesi adayı yaptırma) ile ilgili iddialara ilişkin de araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

CHP’deki şaibeli kurultaya ilişkin soruşturma derinleşiyor! Savcılıktan yeni talimat

İDDİANAME HAZIRLANACAK MI?

Bu araştırmaların ardından şüpheli ifadelerine geçileceği, iddiaların araştırılıp delillerin toplanması sonrasında başsavcılığın iddianame hazırlayıp hazırlanmayacağına karar vereceği bildirildi.

İddianame tanzim edilmesi durumunda başsavcılık tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulacağı, delillerin iddiaları desteklemediği durumda ise takipsizlik kararı verileceği belirtildi.

CHP'DE NELER OLUYOR?

Ayrıca eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihtiyati tedbir talebiyle açtığı davada mahkemenin ara karar kurarak, "parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması" şeklindeki ihtiyati tedbir istemini reddettiği ancak deliller toplandığında mahkemenin esas hakkında kararını vereceği öğrenildi.

Soruşturmada gizlilik kararı olmadığı ve gizli tanık bulunmadığı, dosyanın, CHP parti merkezi avukatlarınca da istenildiğinde incelenebileceği kaydedildi.

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CHP’deki şaibeli kurultaya ilişkin soruşturma derinleşiyor! Savcılıktan yeni talimat CHP’deki şaibeli kurultaya ilişkin soruşturma derinleşiyor! Savcılıktan yeni talimat CHP’deki şaibeli kurultaya ilişkin soruşturma derinleşiyor! Savcılıktan yeni talimat
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