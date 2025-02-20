CHP’deki şaibeli kurultaya ilişkin soruşturma derinleşiyor! Savcılıktan yeni talimat

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (AA)

4 İLDE İFADE SONRASI TALİMAT YAZISI GÖNDERİLDİ

Alınan bilgiye göre, başsavcılık bugüne kadar 4 kişinin tanık sıfatıyla ifadesine başvurdu.

Bu kapsamda, Ankara Adliyesinde ifade vermeye gelecek yeni tanıkların olduğu ayrıca olaya ilişkin bilgi sahibi olan Ankara dışındaki kişilerin tespiti için bulundukları illerdeki başsavcılıklara talimat yazısı yazıldığı öğrenildi.

PARA DIŞINDA DA MENFAAT TEKLİFİ

Başsavcılığın tanık ifadelerinde geçen isimlerin para trafiğinin ayrıntılı araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazdığı, belli bir adaya oy kullandırma karşılığı para dışındaki menfaat teklifi (belediyelerde yakınını işe aldırma, meclis üyesi adayı yaptırma) ile ilgili iddialara ilişkin de araştırmaların devam ettiği kaydedildi.