03 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma! Adliye önünde polise mukavemet için harekete geçildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma! Adliye önünde polise mukavemet için harekete geçildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 22:09 Güncelleme: 03.03.2025 22:41
ABONE OL
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma! Adliye önünde polise mukavemet için harekete geçildi

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün partililer adliye önünde toplanmış ve polise mukavemet göstermişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün partililer adliye önünde toplanmış ve polise mukavamet göstermişti. Konuya ilişkin i İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Sabah'ta yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ifadeye çağırdı.

Polis ekiplerinden İBB'ye operasyonPolis ekiplerinden İBB'ye operasyon

CHP'Lİ İBB'YE BAĞLI MEDYA A.Ş'YE ARAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Medya AŞ'de arama yapan ekipler bir bilgisayara el koydu.

BİLGİSAYAR VE SUÇ DELİLLERİNE EL KONDU

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'ye ait İstanbul Medya AŞ'ye geldi. Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayar, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu. Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma! Adliye önünde polise mukavemet için harekete geçildi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma! Adliye önünde polise mukavemet için harekete geçildi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma! Adliye önünde polise mukavemet için harekete geçildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör