CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma! Adliye önünde polise mukavemet için harekete geçildi
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün partililer adliye önünde toplanmış ve polise mukavemet göstermişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün partililer adliye önünde toplanmış ve polise mukavamet göstermişti. Konuya ilişkin i İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
İFADEYE ÇAĞRILDI
Sabah'ta yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ifadeye çağırdı.
CHP'Lİ İBB'YE BAĞLI MEDYA A.Ş'YE ARAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Medya AŞ'de arama yapan ekipler bir bilgisayara el koydu.
BİLGİSAYAR VE SUÇ DELİLLERİNE EL KONDU
Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'ye ait İstanbul Medya AŞ'ye geldi. Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayar, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu. Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.
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