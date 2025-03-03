CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma! Adliye önünde polise mukavemet için harekete geçildi

Polis ekiplerinden İBB'ye operasyon

CHP'Lİ İBB'YE BAĞLI MEDYA A.Ş'YE ARAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Medya AŞ'de arama yapan ekipler bir bilgisayara el koydu.

BİLGİSAYAR VE SUÇ DELİLLERİNE EL KONDU

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'ye ait İstanbul Medya AŞ'ye geldi. Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayar, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu. Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.