CHP’de kurultay kaosu! Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı

CHP'deki kurultayla ilgili şaibe iddiaları ortaya atılmış ve ardından soruşturma başlatılmıştı (A Haber arşiv)



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Savaş'ı 25 Şubat'ta ifadesini almak üzere savcılığa çağırdı. Savaş'ın ifade vermesinin ardından avukatı Onur Yusuf Üregen ile beraber Ankara Adliye önünde basın açıklaması yapacağı bilgisine ulaşıldı.



'OLAYIN GEÇMİŞİ'

CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı geçtiğimiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı için CHP'den ihraç edilmişti.

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