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Ana gündem: Ukrayna ve Rusya! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 22:01 Güncelleme: 28.02.2025 23:17
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Ana gündem: Ukrayna ve Rusya! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ana gündem: Ukrayna ve Rusya! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışı kolaylaştırmak için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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Ana gündem: Ukrayna ve Rusya! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü Ana gündem: Ukrayna ve Rusya! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü Ana gündem: Ukrayna ve Rusya! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü

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