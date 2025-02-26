Avrupa'nın kargo devi İstanbul Havalimanı oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 2024 yılında 1,97 milyon ton yük ile Avrupa'nın en fazla yük hareketi gerçekleştiren havalimanı olduğunu açıkladı. Öte yandan Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın pandemi öncesine göre en fazla büyüyen havalimanı olduğunu belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) 2024 yılı havacılık verilerini değerlendirdi.
Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı unvanını kazandığını belirterek, "İstanbul Havalimanı, 1,97 milyon ton yük hareketiyle Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı olarak bilinen Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşti" dedi.
"AVRUPA'DA HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI YÜZDE 13,2 BÜYÜDÜ"
Avrupa'da hava kargo taşımacılığının, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,2 büyüdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın gelecek yıllarda küresel anlamda çok daha büyük bir rol oynayacağını vurgulayarak, "Havalimanımız, yük taşımacılığında önceki yıla göre yüzde 39,6 büyüdü. Bu ivmenin devam etmesi halinde İstanbul Havalimanı sadece Avrupa'da değil, dünyada da en önemli merkezlerden biri olacak" açıklamasında bulundu. İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa'daki en büyük havalimanlarını geride bıraktığını kaydeden Uraloğlu, 1,95 milyon ton yük taşıyan Frankfurt Havalimanı'nı, 1,87 milyon ton yük ile Paris Charles de Gaulle'nin takip ettiğini ifade etti. Uraloğlu, "1,53 milyon ton ile Londra Heathrow Havalimanı 4'üncü sırada yer alırken, 1,49 milyon ton yük taşıyan Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 5'inci sırada yer aldı. Önceki yıllarda ilk 5'te yer alan Leipzig/Halle Havalimanı ise 1,38 milyon ton ile 6'ncı sıraya geriledi" dedi.
"PANDEMİ ÖNCESİNE GÖRE EN FAZLA BÜYÜYEN HAVALİMANI OLDU"
İstanbul Havalimanı'nın yıllık 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Majors Havalimanları kategorisinde olduğunu belirten Uraloğlu, "Havalimanımız, 2024 yılında 80,1 milyon yolcu ağırlayarak 2023 verilerine göre yüzde 5,3 büyüme elde etti. 2019 yılı, yani pandemi öncesi dönem ile kıyaslandığında ise yüzde 16,9'luk bir büyüme ile Major Havalimanları arasında en fazla büyümeyi elde eden havalimanı oldu" dedi.