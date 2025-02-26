Avrupa’nın kargo devi İstanbul Havalimanı oldu

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"AVRUPA'DA HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI YÜZDE 13,2 BÜYÜDÜ"

Avrupa'da hava kargo taşımacılığının, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,2 büyüdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın gelecek yıllarda küresel anlamda çok daha büyük bir rol oynayacağını vurgulayarak, "Havalimanımız, yük taşımacılığında önceki yıla göre yüzde 39,6 büyüdü. Bu ivmenin devam etmesi halinde İstanbul Havalimanı sadece Avrupa'da değil, dünyada da en önemli merkezlerden biri olacak" açıklamasında bulundu. İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa'daki en büyük havalimanlarını geride bıraktığını kaydeden Uraloğlu, 1,95 milyon ton yük taşıyan Frankfurt Havalimanı'nı, 1,87 milyon ton yük ile Paris Charles de Gaulle'nin takip ettiğini ifade etti. Uraloğlu, "1,53 milyon ton ile Londra Heathrow Havalimanı 4'üncü sırada yer alırken, 1,49 milyon ton yük taşıyan Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 5'inci sırada yer aldı. Önceki yıllarda ilk 5'te yer alan Leipzig/Halle Havalimanı ise 1,38 milyon ton ile 6'ncı sıraya geriledi" dedi.