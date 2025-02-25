CHP'de "şaibeli kurultay" krizi! Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu'na suç duyurusu
CHP'de şaibeli kurultay sonrası parti içinde sular durulmuyor. Kurultayın 'şaibeli' olduğunu söyleyen Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş iptali için dava açmıştı. Bunların ardından Savaş'tan yeni bir hamle geldi. Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP'de "şaibeli kurultay" sonrası CHP'li isimler çanta çanta dolar verildiği, bazılarına makam ya da iş vaatleri yapıldığı iddiaları, kurultaya tanıklık eden CHP'li isimler tarafından gündeme getirildi. Bu iddialar sonrası Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP 38. Olağan Kurultayının iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Savaş'tan dava sonrası dikkat çeken bir hamle daha geldi.
Savaş, avukatı Onur Yusuf Üregen aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde, müvekkilinin mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulunun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması ve kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtığını hatırlattı.
SAVAŞ'TAN ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA SUÇ DUYURUSU
Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basına verdiği demeçlerinde Savaş'ı "piyon" olarak nitelendirdiği aktarılan dilekçede, "Özgür Özel, müvekkili, açmış olduğu kurultay iptal davası sebebiyle piyona benzetmiş ve müvekkili birilerinin yönlendirdiğini ifade etmiştir. Özel, kullanmış olduğu sözler ile müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını açıkça rencide etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Dilekçede Özel, hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.
"DELEGELERİN İRADESİ SAKATLANDI"
Avukat Üregen'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği diğer dilekçede ise CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun ilk tur oylamasının ardından konuşma yaptığı esnada Kılıçdaroğlu'nun çekildiğini söylemesiyle delegelerin iradesinin sakatlandığı kaydedildi.
Dilekçede, "Kurultaydaki iki toplantı arasındaki sürede ve ikinci toplantı başlar başlamaz birçok kişiye Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verilmiş, bu şekilde delegelerin iradeleri yönlendirilmiş ve seçim sürecinin adil işlemesi engellenmiştir. Bu süreçte, divan başkanının hukuka aykırı müdahalelerde bulunduğu, delegelerin özgür iradelerinin ihlal edildiği açıkça görülmektedir." ifadeleri yer aldı.
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİ
Kurultay sürecinde kamu görevlerinin rüşvet niteliğinde kullanıldığı ve kamu kaynaklarının siyasi amaçlar doğrultusunda dağıtıldığı ileri sürülen dilekçede, ilgili isimler hakkında hukuki ve cezai süreç başlatılması, delegelerin iradelerinin sakatlanması nedeniyle kurultay seçim sonuçlarının incelenmesi ve seçim sürecinin hukuka aykırılığı konusunda bilirkişi incelemesi yapılması talep edildi.
Dilekçede, İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın üzerine şaibe gölgesi düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu "Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterip akçeli işler olduğunu ima etmişti.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mahkemelik olan kurultayın iptali için dava açmış, delegelerin para ve pahalı telefonlarla manipüle edildiği, çanta çanta dolarlar dağıtıldığı, kimine makam kimine iş teklif edildiği o günün tanığı olan CHP'li isimler tarafından dile getirilmişti.