CHP'de "şaibeli kurultay" krizi! Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu'na suç duyurusu

CHP'de "şaibeli kurultay" sonrası CHP'li isimler çanta çanta dolar verildiği, bazılarına makam ya da iş vaatleri yapıldığı iddiaları, kurultaya tanıklık eden CHP'li isimler tarafından gündeme getirildi. Bu iddialar sonrası Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP 38. Olağan Kurultayının iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Savaş'tan dava sonrası dikkat çeken bir hamle daha geldi.

Savaş, avukatı Onur Yusuf Üregen aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde, müvekkilinin mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulunun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması ve kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtığını hatırlattı.