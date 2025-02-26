AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'ndan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi! "İlle de sen"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 71 yaşına girdi. Millete hizmete adanmış ömrüne sayısız imza proje ve başarı sığdıran Başkan Erdoğan için peş peşe doğum günü tebriği gelmeye devam ederken AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'ndan da bir sürpriz geldi. Ellerinde pasta ve çiçekle bekleyen gençler, 'İlle de sen' şarkıları eşliğinde Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Vatana ve millete adanmış bir ömürle Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştirmeye devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün tam 71 yaşına adım attı.
Millete hizmete adanmış ömrüne sayısız imza proje ve başarı sığdıran Başkan Erdoğan için peş peşe doğum günü tebriği gelmeye devam ediyor.
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve Gençlik Kolları Teşkilatı "İlle de sen" şarkıları eşliğinde Başkan Erdoğan'ın doğum gününü pastayla kutladı.
"Tenzile annenin duası, milyonların umudusun.", "İyi ki doğdun reis." ve "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabbi." yazılı pankartlar taşıyan gençler, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Başkan Erdoğan da gençlerle selamlaşıp, sohbet etti.
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