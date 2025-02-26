AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'ndan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi! "İlle de sen"

(Foto: ahaber.com.tr)

Millete hizmete adanmış ömrüne sayısız imza proje ve başarı sığdıran Başkan Erdoğan için peş peşe doğum günü tebriği gelmeye devam ediyor.

(Foto: ahaber.com.tr)

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve Gençlik Kolları Teşkilatı "İlle de sen" şarkıları eşliğinde Başkan Erdoğan'ın doğum gününü pastayla kutladı.

"Tenzile annenin duası, milyonların umudusun.", "İyi ki doğdun reis." ve "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabbi." yazılı pankartlar taşıyan gençler, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan da gençlerle selamlaşıp, sohbet etti.