Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fiidan Azerbaycan Dış Politikadan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Ankara'da görüştü." ifadelerine yer verildi.
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