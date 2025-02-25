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Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.02.2025 19:48
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüştü.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fiidan Azerbaycan Dış Politikadan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Ankara'da görüştü." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü

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