Rusya’dan Ankara’ya kritik ziyaret! Hakan Fidan ile Lavrov’dan ortak basın toplantısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, şartların sağlanması durumunda Ukrayna ile savaşın duracağını söyledi. (AA)

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da şöyle konuştu:

"Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile sürekli temas halindeyiz. Türk Akımı'nın güvenliğini görüştük. Kiev rejimi tarafından zaman zaman terörist saldırı gerçekleştirilerek bu boru hatları devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Bu savaşın ortaya çıkmasındaki ilk sebepler ortadan kaldırılmadan savaşın bitmesi mümkün değil.

ABD İLE RİYAD'DA BARIŞ ZİRVESİ

ABD'yle Riyad'daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD'li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Bu noktada ABD'nin görüşü tutarlıdır. Kesin sonuca ulaştığımız zaman bu savaş duracak.

SORU CEVAP

Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve Zelenski'nin açıklamaları



Lavrov: Biz pozisyonumuz değiştirmedik. (Zelenski) Fikirleri sık sık değişiyor, Avrupa ülkelerinin de fikirleri sık sık değişiyor. ABD'nin konumu ve görüşü tutarlı. Askeri harekat, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir. Güvenlik garantilerinden bahsedecek olursak bunun nasıl olacağı yazılmıştı, Ukrayna bizzat kendisi de formülize etmişti ama Batı bunu yasakladı.



Hakan Fidan: Türkiye'nin elinden geleni yaptığını görüyoruz. Son günlerde yapılan görüşmelerde gündeme gelen güvenlik garantilerini biz de yakından takip ediyoruz. Şu anda konuşmaları görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye hızlandırıcı, kolaylaştırıcı her türlü rolü oynamaya hazırdır. Amacımız bu savaşın bir an önce sona ermesi.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olma isteği

Lavrov: Bu savaşın başlamasındaki ilk sebeplerden biri Ukrayna'nın NATO'ya alınmaya çalışılmasıdır. Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi çok önemli. Nazi rejimi 2019'da bazı kanunlar kabul etti. Bu, Rus dilinin yasaklanmasını öngörüyordu. Basında ve kültürle ilgili her yerde Rusça'nın kullanılmasını yasakladı. Yüzyıllık Rus varlığını yok etmeye çalıştılar. Bu Nazi darbesi sonucunda Kırım kendi kararını verdi. Oradaki vatandaşlar Ukrayna rejimi altında yaşamak istemediler. Biden yönetimi Ukrayna'ya inanılmaz para harcadı."

GENİŞ BİR HEYETLE TÜRKİYE'DE

A Haber muhabiri Murat Sekban, Lavrov'un Ankara'daki temaslarıyla ilgili gelişmeleri aktardı. A Haber muhabiri Murat Sekban, "Lavrov dün akşam saatlerinde başkent Ankara'ya geldi. Yaklaşık 20 dakika önce Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı ve Bakan Hakan Fidan ile bir araya geliyor. Oldukça geniş bir heyetle geldi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve yapılacak görüşmelerin yelpazesi de bir hayli geniş. Başta Suriye konusu olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular da yapılacak toplantılarda ele alınacak. Görüşme tamamlandıktan sonra iki bakan da kameraların karşısında geçecek. Lavrov'un Türkiye ziyaretinden sonra da İran'a geçmesi ve temaslarda bulunması bekleniyor." dedi.

TÜRKİYE'DEN İRAN'A GEÇECEK

AFP'nin haberine göre Türkiye'yi en son geçen Ekim ayında ziyaret eden Lavrov'un, Türkiye'den sonra Rusya'nın müttefiki İran'a da gitmesi bekleniyor.