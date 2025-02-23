Rusya'dan Ankara'ya kritik ziyaret! Hakan Fidan ile Lavrov'dan ortak basın toplantısı
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere Suriye ve Orta Doğu dahil konuları görüşmek üzere bugün (24 Şubat 2025) Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ilk olarak Bakan Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından her iki bakan da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Rusya ile Suriye konusunda benzer fikirde olduklarını ifade etti. Lavrov ise Ukrayna ile savaşın belirli şartların sağlanması durumunda sona ereceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün (24 Şubat) görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde, başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili iş birliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmenin ardından her iki bakan da ortak basın toplantısı düzenledi.
Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, şunları söyledi:
"Savaş farklı coğrafyaları olumsuz etkiliyor. Kalıcı bir çözüme kavuşturulmalı. İlk günden bu yana diplomasi ile çözümü destekledik. Savaşın 4. yılına girerken ABD tarafından başlatılan barış girişimi mevcut. Bizim politikamızla örtüşüyor. Bu girişime büyük önem atfediyoruz. Barış görüşmeleri için ev sahibi olabiliriz.
SURİYE KONUSUNDA HEMFİKİRİZ
(Rusya'yla) Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz. Görüşmemizde Suriye'deki durumu da ele aldık.
Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına müsamaha gösteremeyiz. Türkiye'nin güvenlik kaygılarına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz.
FİLİSTİN İÇİN ULUSLARARASI ÇABA ŞART
Filistin'de süregelen İsrail saldırganlığının sonlandırılması için uluslararası toplumun ortak çalışması şarttır."
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da şöyle konuştu:
"Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile sürekli temas halindeyiz. Türk Akımı'nın güvenliğini görüştük. Kiev rejimi tarafından zaman zaman terörist saldırı gerçekleştirilerek bu boru hatları devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Bu savaşın ortaya çıkmasındaki ilk sebepler ortadan kaldırılmadan savaşın bitmesi mümkün değil.
ABD İLE RİYAD'DA BARIŞ ZİRVESİ
ABD'yle Riyad'daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD'li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Bu noktada ABD'nin görüşü tutarlıdır. Kesin sonuca ulaştığımız zaman bu savaş duracak.
SORU CEVAP
Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve Zelenski'nin açıklamaları
Lavrov: Biz pozisyonumuz değiştirmedik. (Zelenski) Fikirleri sık sık değişiyor, Avrupa ülkelerinin de fikirleri sık sık değişiyor. ABD'nin konumu ve görüşü tutarlı. Askeri harekat, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir. Güvenlik garantilerinden bahsedecek olursak bunun nasıl olacağı yazılmıştı, Ukrayna bizzat kendisi de formülize etmişti ama Batı bunu yasakladı.
Hakan Fidan: Türkiye'nin elinden geleni yaptığını görüyoruz. Son günlerde yapılan görüşmelerde gündeme gelen güvenlik garantilerini biz de yakından takip ediyoruz. Şu anda konuşmaları görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye hızlandırıcı, kolaylaştırıcı her türlü rolü oynamaya hazırdır. Amacımız bu savaşın bir an önce sona ermesi.
Ukrayna'nın NATO'ya üye olma isteği
Lavrov: Bu savaşın başlamasındaki ilk sebeplerden biri Ukrayna'nın NATO'ya alınmaya çalışılmasıdır. Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi çok önemli. Nazi rejimi 2019'da bazı kanunlar kabul etti. Bu, Rus dilinin yasaklanmasını öngörüyordu. Basında ve kültürle ilgili her yerde Rusça'nın kullanılmasını yasakladı. Yüzyıllık Rus varlığını yok etmeye çalıştılar. Bu Nazi darbesi sonucunda Kırım kendi kararını verdi. Oradaki vatandaşlar Ukrayna rejimi altında yaşamak istemediler. Biden yönetimi Ukrayna'ya inanılmaz para harcadı."
GENİŞ BİR HEYETLE TÜRKİYE'DE
A Haber muhabiri Murat Sekban, Lavrov'un Ankara'daki temaslarıyla ilgili gelişmeleri aktardı. A Haber muhabiri Murat Sekban, "Lavrov dün akşam saatlerinde başkent Ankara'ya geldi. Yaklaşık 20 dakika önce Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı ve Bakan Hakan Fidan ile bir araya geliyor. Oldukça geniş bir heyetle geldi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve yapılacak görüşmelerin yelpazesi de bir hayli geniş. Başta Suriye konusu olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular da yapılacak toplantılarda ele alınacak. Görüşme tamamlandıktan sonra iki bakan da kameraların karşısında geçecek. Lavrov'un Türkiye ziyaretinden sonra da İran'a geçmesi ve temaslarda bulunması bekleniyor." dedi.
TÜRKİYE'DEN İRAN'A GEÇECEK
AFP'nin haberine göre Türkiye'yi en son geçen Ekim ayında ziyaret eden Lavrov'un, Türkiye'den sonra Rusya'nın müttefiki İran'a da gitmesi bekleniyor.