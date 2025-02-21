Bakan Fidan'dan Johannesburg'taki Nur'ul Hamidiye Camisi'ne ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika ziyaretinde Johannesburg kentindeki Nur'ul Hamidiye Camisi’ni ziyaret etti. Camide Güney Afrikalı vatandaşlarla sohbet eden Fidan, cami hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Güney Afrika ziyaretinde 19'uncu yüzyıl ortalarında inşa edilen ve 1980'de kültürel miras statüsüne alınan Johannesburg'taki, TİKA tarafından yenilen Nur'ul Hamidiye Camisi'ni ziyaret etti.
Fidan, camide cemaatle ve çocuklarla bir araya geldi. Camide Güney Afrikalı vatandaşlarla sohbet eden Fidan, cami hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.
Bakan Fidan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Johannesburg'da, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi ve kültürel bağların sembollerinden olan Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etme fırsatı buldum. Tarihin ve maneviyatın buluştuğu bu mekan, TİKA'nın titiz çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Türk ve Güney Afrikalı Müslümanların ortak mirasını yaşatan bu anlamlı esere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.