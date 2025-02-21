Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Kanadalı ve Cezayirli mevkidaşlarıyla görüştü

Fidan ve Joly'nin yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel konular değerlendirildi.

Bakan Fidan'ın, Cezayirli mevkidaşı Attaf'la yaptığı görüşmede ise ikili ilişkiler ile Gazze'deki durum ve Filistin'le ilgili son gelişmeler ele alındı.