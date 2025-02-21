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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Kanadalı ve Cezayirli mevkidaşlarıyla görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.02.2025 17:17
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Kanadalı ve Cezayirli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peşe diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kanadalı mevkidaşı Joly ve Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Kanadalı ve Cezayirli mevkidaşlarıyla görüştü

Fidan ve Joly'nin yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel konular değerlendirildi.

Bakan Fidan'ın, Cezayirli mevkidaşı Attaf'la yaptığı görüşmede ise ikili ilişkiler ile Gazze'deki durum ve Filistin'le ilgili son gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Kanadalı ve Cezayirli mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Kanadalı ve Cezayirli mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Kanadalı ve Cezayirli mevkidaşlarıyla görüştü

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