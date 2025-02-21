MSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen 9 PKK'lı teröristin yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu" ifadelerine yer verildi.