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MSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Giriş: 21.02.2025 20:58 Güncelleme: 21.02.2025 21:03
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MSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 teröristin daha kaçamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere nefes aldırmıyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

MSB, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 teröristin daha kaçamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen 9 PKK'lı teröristin yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu" ifadelerine yer verildi.

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