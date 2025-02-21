MSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 teröristin daha kaçamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere nefes aldırmıyor.
MSB, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 teröristin daha kaçamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen 9 PKK'lı teröristin yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu" ifadelerine yer verildi.