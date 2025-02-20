MSB’den terör örgütlerine net uyarı: Silah bırakın ve Suriye’yi terk edin!

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EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sayısının ve kapsamının her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ile caydırıcılığını artırmakta olduğunu ifade etti.

10-21 Şubat tarihlerinde, Pakistan'da Türkiye ve Pakistan Komando ve Özel Kuvvet unsurlarının katılımı ile Atatürk Tatbikatı'nın yapıldığını aktaran Aktürk, diğer tatbikatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kenya'da JUSTIFIED ACCORD-2025 Arazi Eğitimi, 10-27 Şubat tarihleri arasında Umman Denizi, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de INTERNATIONAL MARITIME EXERCISE-2025 Deniz Harekatı, 15-22 Şubat tarihleri arasında Endonezya'da KOMODO-2025 Deniz Harekatı, 19 Şubat-14 Mart tarihleri arasında ise İngiltere'de COBRA WARRIOR-2025 Karma Hava Harekatı tatbikatları devam etmektedir. Ayrıca, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla 10-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'na NATO Daimi Deniz Görev Gruplarından 3 gemimiz ile katılım sağlanmakta, bu tatbikatla ilişkilendirilmiş olarak 22-28 Şubat tarihleri arasında Romanya tarafından planlanıp icra edilecek Dacia 2025 Tatbikatı'na 1 Keşif Bölüğümüz ile iştirak edilmesi planlanmaktadır. Deniz Kuvvetlerimiz ile İspanya Deniz Kuvvetleri unsurları arasında 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Doğanbey Körfezi'nde 'İkili Amfibi Harekat Eğitimleri' yapılacak, söz konusu eğitimlere 2 adet F-16 uçağımız da katılacaktır. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Ayvalık gemilerimiz tarafından 19-20 Şubat tarihleri arasında Volos/Yunanistan'a, Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru AQUITAINE tarafından ise 20-23 Şubat tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir."

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 25 Şubat'ta Romanya hava sahasında yapılacak Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine 2 F-16 ve tanker uçağı ile katılım sağlanacağını dile getiren Aktürk, Harita Genel Müdürlüğü ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 6 Şubat-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen "9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne de katılım sağlandığını ifade etti.

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O) | Fotoğraf: AA

SAVUNMA SANAYİSİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Tuğamiral Aktürk, güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayisi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle silahlı kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlenip, caydırıcılığını da artırmakta olduğuna dikkati çekti.

Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı bilgisini verdi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini anımsatan Aktürk, Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci temini kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat'ta aday belirleme sınavı yapılacağını söyledi.

Aktürk, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarlarına ilişkin, "24-25 Şubat'ta Antalya'da, 26-27 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecek fuarlara katılım sağlanacak ve Bakanlığımızın temin faaliyetleri ile personel alımına ilişkin süreçler anlatılacaktır. Öte yandan Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından 2024 yılı 'Stajyer Memnuniyetinin En Yüksek Olduğu Kurum' ödülüne layık görülmüştür." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir." dedi.

Kaynaklar, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO'nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yapılan çalışmalara ilişkin kaynaklar, şunları söyledi:

"Türkiye, Steadfast Dart Tatbikatı'na Romanya'ya intikal ettirdiğimiz 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Keşif Bölüğümüz ve komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimi Deniz Görev Grupları'ndaki su üstü unsurlarımız ile iştirak etmeyi planlamıştı. Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik, profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Girişimlerimiz neticesinde Tatbikat Planlama Dokümanı, NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasası'nın 31'inci ve 80'inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan'ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası böylelikle bir kez daha engellenmiştir. Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği, Romanya'nın milli DACİA Tatbikatı'na iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Grupları'ndaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatı'na katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir. Deniz unsurlarımızın katıldığı tatbikat 21 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir."