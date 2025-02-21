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Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.02.2025 19:58 Güncelleme: 21.02.2025 20:22
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Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte ele alınan konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Cumhurbaşkanlığı şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Görüşmede, Türkiye - Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile telefonda görüştü
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