Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile telefonda görüştü

(Fotoğraf: AA)

Cumhurbaşkanlığı şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.