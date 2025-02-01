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MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 14:45
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MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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