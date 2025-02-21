Karla mücadelede alınan önlemler ne? İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki, karla mücadelede hangi önlemler alındı? İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de açıklamalarda bulundu. Vali Gül, 'AFAD Koordinesinde İl Kriz Merkezi oluşturduk. Aynı zamanda her ilçede kaymakamlıklarımızın başkanlığında İlçe Kriz Yönetim Merkezleri oluşturduk. Bunlar ne yapıyor? Bunlar özetle 20 tane çalışma grupları var. Enerji ile, araştırmayla, beslenmeyle, vatandaşımızın hayatını olumsuz anlamda etkileyebilecek her durumda acil müdahale edecek ekipler. Bu arada 10 bin 350 araç 35 binin üzerinde de kamu personeli bu mücadele yapıyor. Onlara teşekkür ediyorum.' dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki, karla mücadelede hangi önlemler alındı?
İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Gül'ün açıklamaları şöyle: İstanbul'da üç gündür olumsuz hava şartları devam ediyor. Karın iki gün daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili AFAD Koordinesinde İl Kriz Merkezi oluşturduk. Aynı zamanda her ilçede kaymakamlıklarımızın başkanlığında İlçe Kriz Yönetim Merkezleri oluşturduk. Bunlar ne yapıyor? Bunlar özetle 20 tane çalışma grupları var. Enerji ile, araştırmayla, beslenmeyle, vatandaşımızın hayatını olumsuz anlamda etkileyebilecek her durumda acil müdahale edecek ekipler. 7/24 görevlerinin başındalar. Biz de bugün karayollarına uygulama noktasına geldik. Burada ne yapılıyor? Karayolları bölge müdürümüz arkada gördüğünüz bol istasyonlarda olası bir yoğun kapanma durumunda müdahale edebilecek.
Bunun dışında da zaman zaman tuzlama yapabilecek. Bir teşkilat ağı oluşturduk. Üç günde toplam 42 bin ton tuz kullanıldı. Dolayısıyla ana arterler başta olmak üzere Kuzey Marmara ve benzeri yerlerde yolun açık olmasına önemli ölçüde arkadaşlarımızın katkısı oldu. Polislerimiz ve milletimiz aynı şekilde görevlerinin başında. Polisimiz özellikle lastik kontrolleri, kış lastiklerinin olup olmaması ticari araçların trafiğe çıkma durumlarını kontrol ediyorlar. En önemli önem, trafikteki yoğunluğun azaltılması. Okulların tatil edilmesi ile birlikte aynı şekilde bugün Ulaştırma Bakanlığımız da açıkladı. Ticari araçların, tırların kamyonda trafiğe çıkmasının engellenmesi ile birlikte bu trafikteki yoğunluk azaldı. Yoğunluk azaldığı için de özellikle ekiplerin tuzlama karla mücadele çalışmalarının neticesinde trafikte olan üstü bir aksaklık yaşanmadı. Ama bunun yaşanmaması sebebi trafikteki onun azaltılması. Aynı şekilde arkadaşlarımızın gayreti. Bu arada 10 bin 350 araç 35 binin üzerinde de kamu personeli bu mücadele yapıyor. Onlara teşekkür ediyorum.
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