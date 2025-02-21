Karla mücadelede alınan önlemler ne? İstanbul Valisi Davut Gül A Haber’de!

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Bunun dışında da zaman zaman tuzlama yapabilecek. Bir teşkilat ağı oluşturduk. Üç günde toplam 42 bin ton tuz kullanıldı. Dolayısıyla ana arterler başta olmak üzere Kuzey Marmara ve benzeri yerlerde yolun açık olmasına önemli ölçüde arkadaşlarımızın katkısı oldu. Polislerimiz ve milletimiz aynı şekilde görevlerinin başında. Polisimiz özellikle lastik kontrolleri, kış lastiklerinin olup olmaması ticari araçların trafiğe çıkma durumlarını kontrol ediyorlar. En önemli önem, trafikteki yoğunluğun azaltılması. Okulların tatil edilmesi ile birlikte aynı şekilde bugün Ulaştırma Bakanlığımız da açıkladı. Ticari araçların, tırların kamyonda trafiğe çıkmasının engellenmesi ile birlikte bu trafikteki yoğunluk azaldı. Yoğunluk azaldığı için de özellikle ekiplerin tuzlama karla mücadele çalışmalarının neticesinde trafikte olan üstü bir aksaklık yaşanmadı. Ama bunun yaşanmaması sebebi trafikteki onun azaltılması. Aynı şekilde arkadaşlarımızın gayreti. Bu arada 10 bin 350 araç 35 binin üzerinde de kamu personeli bu mücadele yapıyor. Onlara teşekkür ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...