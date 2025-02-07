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Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 11:30 Güncelleme: 07.02.2025 11:30
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Irak’ın kuzeyinde 8 PKK’lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada 'Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.

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Irak’ın kuzeyinde 8 PKK’lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu Irak’ın kuzeyinde 8 PKK’lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu Irak’ın kuzeyinde 8 PKK’lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu
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