Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı! "Teröre yardım etmeye çalışmak..."

Gerekçeli kararda, sanık Zeydan ve bazı tanıkların ifadeleri ile bilirkişi raporuna yer verildi.

Kararda, "Sanık Zeydan'ın özel güvenlik bölgesi ilan edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarına karşı operasyon yapılan Varagöz mevkisine beraberindeki kişilerle gitmek istemesiyle, burada terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonları zayıflatmak istediğinden şüphe duyulmadığı anlaşılmaktadır." denildi.

"Sanık hakkında her ne kadar terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame tanzim edilmiş ve iddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış ise de Zeydan'ın eylemlerinde sıklık gözlemlenmemesi ve hiyerarşik yapıya dahil olduğuna dair cezalandırılması için yeterli her türlü şüpheden uzak somut delil elde edilememesi nedeniyle sanığın eyleminin 'terör örgütüne yardım etmek suretiyle üye olmak' suçu olduğu mahkeme tarafından kabul edilmiş, sanığın doğrudan 'üye' olmaktan dolayı cezalandırılması cihetine gidilmeden hüküm kurulmuştur." ifadelerine yer verilen kararda, sanığın dinlenen tanık beyanlarından anlaşıldığı üzere yasaklı bölgeye ulaşmasına izin verilmeyerek durdurulduğu ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığı belirtildi.