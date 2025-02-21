Başkan Erdoğan Ankara'da gençlerle buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da kıldığı cuma namazının ardından Mevlana Camii Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada gençlerle buluştu.
Başkan Erdoğan, cuma namazını Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mevlana Camii'nde kıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın verdiği "gençlik temalı" hutbenin ardından cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, Mevlana Camii Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
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