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Başkan Erdoğan Ankara'da gençlerle buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.02.2025 16:07 Güncelleme: 21.02.2025 16:16
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Başkan Erdoğan Ankara’da gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da kıldığı cuma namazının ardından Mevlana Camii Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada gençlerle buluştu.

ERDOĞAN ANKARA'DA GENÇLERLE BULUŞTU

Başkan Erdoğan, cuma namazını Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mevlana Camii'nde kıldı.

Başkan Erdoğan Ankara'da Mevlana Camii Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. (DHA)Başkan Erdoğan Ankara'da Mevlana Camii Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. (DHA)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın verdiği "gençlik temalı" hutbenin ardından cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, Mevlana Camii Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Mevlana Camii Diyanet Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. (DHA)Başkan Erdoğan Mevlana Camii Diyanet Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. (DHA)

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

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