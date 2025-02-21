Başkan Erdoğan’dan büyük kongre mesajı: Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak

AK Parti Kongresi (AA)

AK PARTİ'NİN 2. OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ

Partide, 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

16 NİSAN'DAKİ TARİHİ OYLAMA

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017'de AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.