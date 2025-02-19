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CHP'nin şaibeli kurultayının iptali için açılan davada ara karar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 00:15 Güncelleme: 20.02.2025 00:21
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CHP’nin şaibeli kurultayının iptali için açılan davada ara karar!

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen genel kurul ile oluşturulan mevcut yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verdi. Delillerin tam olarak toplanamadığı anlaşıldığından davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik hüküm verildiği kaydedildi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Davacı tarafça, davalı tüzel kişilik tarafından yapılan genel kurulun iptalinin talep edildiği, bu kapsamda ihtiyati tedbir yoluyla Genel Kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının istendiği dile getirilen kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelediğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.

Kararda, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette ihtiyati tedbir de uygulanamayacağı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre, ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığı ve uyuşmazlığın çözümünün yargılamayı gerektirdiği bu aşamada delillerin tam olarak toplanamadığı anlaşıldığından davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik hüküm verilmiştir."

NE OLMUŞTU?
CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı geçtiğimiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı için CHP'den ihraç edilmişti..

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CHP’nin şaibeli kurultayının iptali için açılan davada ara karar! CHP’nin şaibeli kurultayının iptali için açılan davada ara karar! CHP’nin şaibeli kurultayının iptali için açılan davada ara karar!
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