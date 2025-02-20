Sanayi ve ticarete ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis’te!

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı.

Yeni Yol Partisi adına söz alan Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, görüşülen bu kanun teklifinin özensiz hazırlandığını savundu.

Bu durumun halkın süreci takip etmesini zorlaştırdığını iddia eden Karaman, "Böyle özensiz hazırlanmış yasaların getirdiği belirsizlikler iş dünyasını, vatandaşlarımızı ve hukuk sistemimizi de olumsuz etkilemektedir. Yasalar tartışılmadan, etraflıca incelenmeden kabul edilince, uygulamada birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda yanlış düzenlemeleri düzeltmek için sürekli yeni yasa değişikliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da hukuki istikrarı zedelemektedir. " dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, maddelerin neredeyse tamamının Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı çerçevesinde yeniden düzenlendiğini belirterek, "Bu maddeler de halihazırda yürürlükte. Yani Cumhurbaşkanı, 7 yıldır Anayasa'ya aykırı düzenlemelerle yürütme görevini inşa ediyor. Bu sistem her anlamda bizim kanımızı emiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bu ülkenin bir an önce kurtulması lazım." diye konuştu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise çağa ayak uydurmanın yolunun daha fazla çalışmaktan, çalışanı desteklemekten, çalışmak isteyenleri özendirmekten, bilgi ve teknoloji üretimini gerçekleştiren müstesna beyinleri ve bunları bir arada toplayan kurumları sahiplenmekten geçtiğini ifade etti.

Osmanağaoğlu, görüşülmekte olan kanun teklifini önemli kılan bir diğer tarafın da KOBİ'lerin desteklenmesi ve bu doğrultuda hayata geçirilecek yeni projelerin en verimli şekilde uygulanmasına yönelik getirdiği düzenlemeler olduğunu söyledi.

Osmanağaoğlu, "Ekonominin en önemli paydaşlarından biri olan KOBİ'lerin desteklemesi ve güncel ihtiyaçlara göre yeni projelerin hayata geçirilmesi hayati bir önem arz etmektedir. Elbette ortada giderilmesi gereken bir eksiklik varsa, bu eksikliğin teşhisinin doğru yapılabilmesi, lazım gelen reçetenin doğru tanzim edilmesi, yine bilimsel veriler ışığında daha da mümkün olacaktır." dedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Türkiye'de akademisyenlerin ülkeyi terk etmenin yollarını aradığını öne sürdü. Akademisyenlerin kendilerini güvende hissetmediğini savunan Parlak, "Akademisyenler, derslerinde özgürce konuşamıyorlar çünkü her an birisi ses kaydı alıp polise şikayet edebilir." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, enflasyonun ve kredi faizlerinin yüksekliği, döviz kurlarının yükselişi, artan ham madde ve enerji maliyetlerinin işletmeleri üretim yapamaz hale getirdiğini söyledi.

Dinçer, "İş dünyası borcu borçla ödediği bir dönemi yaşamaktadır. Piyasa, nakit yönünden iyice sıkışmıştır. İşte tam da bu dönemde KOSGEB'e ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm işletme sahipleri, KOSGEB'den can suyu beklemektedir. Bugün yapmayacaksınız da ne zaman yapacaksınız?" ifadesini kullandı.

"SİZ DE İDDİANIZI İSPATLAYIN"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da partisi adına söz alarak, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Kongrede tek adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Bu konuda hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil." dedi.

Anayasa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini içeren 116. maddesini okuyan Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Çok net bir düzenleme. Bu konuda herhangi bir problem yok." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın seçimle ilgili sözlerine Genel Kurulda atıflar yapıldığını söyleyen Akbaşoğlu, Elitaş'ın kişisel kanaatini dile getirdiğini kaydetti. Akbaşoğlu, "29. Dönem milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri malumunuz Mayıs 2028'de yapılacak. Belirli tarih Mayıs 2028. Bütün muhalefetin 'Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz' diye iddiaları var, hodri meydan. Buyurun, Ekim-Kasım 2027'de yapalım, siz de iddianızı ispatlayın. Mustafa Elitaş bunu ifade ediyor." diye konuştu.

360 milletvekilinin el kaldırmasıyla, istenildiği an seçimlerin yenilenmesi imkanının olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Bu konuda da Sayın Elitaş'ın ortaya koymuş olduğu kişisel kanaati de Ekim-Kasım 2027 tarihidir. Olayın özeti budur." dedi.

"MUSTAFA KEMAL'E ZARAR VEREBİLECEK İNSANI HİÇBİR ANA DOĞURAMAMIŞTIR"

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerinde konuşmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birçok ülkede önce devletin, sonra Meclis'in kurulduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti'ni TBMM'nin kurduğunu söyledi. Bunun öncüsünün ise 300-400 yılda bir ancak büyük devletlerin bağrından çıkabilecek büyük lider Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayan Adan, "Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devlet, ezanı, bayrağı hür Türkiye'dir. Mustafa Kemal'e zarar verebilecek bir insanı daha bu dünyada hiçbir ana doğuramamıştır." dedi.

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASI İÇİN BİZZAT DİLEKÇEMİ VERECEĞİM"

Öte yandan, teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın seçimlerde kullandığı afişin, Bursa Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla bastırıldığını iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da "Birisi de sizin posterinizi gösterip 'Siz oraya bastırdınız' diyebilir. İspat etmen lazım yoksa iftira olur." sözleriyle Türkoğlu'na tepki gösterdi.

Genel Kurulda daha sonra yerinden söz alan Mustafa Varank, şunları kaydetti: "Bu tamamen iftiradır, yalandır. Ben bütün seçim masraflarını kendim yaparım, hayat tarzımda da kamuyla ilgili her ilişkimde de kendi masrafımı ödeyen bir insanım. Bu apaçık bir iftiradır, yalandır. Kendisini savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Dokunulmazlığımın kaldırılması için bizzat dilekçemi vereceğim. Kendisi bu iddialarını ispatlasın. İspatlayamayan haysiyetsizdir. Gerçekten insanlara böyle iftiralar atılmaması lazım. Benim paçama bulaşarak kendini meşhur etmek istiyor olabilir."

DANIŞMA KURULU KARARI KABUL EDİLDİ

Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre Genel Kurul, yarın toplanmayacak.

Genel Kurulda, teklifin ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmeler sürüyor.