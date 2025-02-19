İstanbul Valiliği’nden 35 bin 731 personelle karla mücadele çalışmaları!

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Valilikten yapılan açıklamada, "19 Şubat 2025 Çarşamba günü yapılan çalışmalarda toplam 5 bin ton tuz, 320 ton solüsyon ve 10 ton üre kullanılmıştır. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda şehir genelinde çarşamba günü saat 23.00 itibarıyla ana ve otoyollarda herhangi bir yol kapanması söz konusu olmamıştır. Şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında enerji verilemeyen mahalle bulunmamaktadır. Acil Sağlık Hizmetlerine yapılan başvurular, eksiksiz ve ortalama müdahale süresine uygun şekilde karşılanmıştır. Valilik ekiplerince sokaklardan alınan bin 100 evsiz, barınma ve konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele ekiplerini ve güvenlik birimlerini ziyaret ederek bilgi aldı.

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