CHP’de şaibeli kurultay! Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğine şahit olduk

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdi

Kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.