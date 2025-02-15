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CHP’de şaibeli kurultay! Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğine şahit olduk

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 09:16
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CHP’de şaibeli kurultay! Delegeler tanık olarak ifade verdi: Para teklif edildiğine şahit olduk

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 2023 yılında yapılan kurultayında 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Bir parti delegesi ile iki partilinin soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, bir parti delegesi ile iki partilinin ifadeleri alındı.

CHP kurultayına soruşturmaCHP kurultayına soruşturma

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine, 19 Kasım 2023'te başvuruyu aldı ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdiCHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdiCHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdi

Kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdiCHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdi

KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtı.

Önümüzdeki günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

CHP lideri Özgür Özel (AHABER ARŞİV)CHP lideri Özgür Özel (AHABER ARŞİV)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili paylaşım yapan şahısların da kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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