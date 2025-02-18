Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmesi Külliye'de başladı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırılacak. Kritik ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti.
DÜN AKŞAM ANKARA'YA GELDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, dün akşam 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.
ZİYARETİN PERDE ARKASI NE?
A Haber muhabiri Rüya Akkuş kritik ziyaretin detaylarını aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Önemli görüşmenin iki ayağı var. Kritik tarafı Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek olması. Ama aynı zamanda Riyad'da bir başka görüşmenin daha gerçekleşiyor olması. ABD'nin yeni dışişleri bakanı kendi mevkidaşı Lavrov ile şu an itibariyle Riyad'da bir görüşme gerçekleştiriyor. Trump başkan olduktan sonra Rusya-Ukrayna savaşını bitirme noktasında artık barışın sağlanması gerektiğini ifade etmişti. Trump genel bir barıştan da bahsetmemiş bazı şartlar öne sürmüştü. Ukrayna'ya bir silah desteğinden bahsetmiş bunun sonucunda da kendisi 500 milyar dolarlık değerli madenleri de elde etme gerekliliğini ifade ederek eğer olmazsa Ukrayna'nın Rusya olabileceğini ifade etmişti. Hatta Putin ile Trump'ın da gizli bir anlaşma sağladığı söylenmişti. Ukrayna da kendisinin olmadığı bir anlaşmaya karşı çıktığını ifade etmişti. AB de Avrupa'nın tamamı da bu anlaşmaya bütünüyle karşı çıkıyordu.
Dolayısıyla Zelenskiy'nin Türkiye'nin desteğini de alma taraftarı olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de Başkan Erdoğan ile yapacak olduğu görüşmesinde bu konuyu da yüksek perdeden dile getirmesini hatta Türkiye'nin desteğini almak istediğini tahmin ediyoruz.
Geçmişte Türkiye birçok defa müzakere masasını göstermişti Başkan Erdoğan her defasında Rusya-Ukrayna savaşının neden sonlanması gerektiğini taraflara bizzat kendisi iletmişti. Benzer çağrıların bugün bir kez daha Ankara'dan yükselmesi muhtemel. Bunu yaparken de Başkan Erdoğan'ın daha sağduyulu bir dili tercih etmesini bizler bekliyoruz.
MASADA BAŞKA HANGİ KONULAR VAR?
İkili görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin de artırılması noktasında ele alınması gereken bazı başlıklar da var. Geçmiş dönemde Karadeniz tahıl koridoru Türkiye'nin başını çektiği önemli unsurlardan bir tanesiydi. Sonrasında tarafların çekildiği bir dönem yaşanmıştı. Ara ara buna yeniden dönülebilir mi şeklinde açıklamalar gelmişti ama yine havada kalan konulardan biri haline dönüşmüştü. Bir kez daha gündeme gelir mi? Liderler bu başlığa geçerler mi? Buna da aslında bakılacak diyebiliriz. Bölgesel gelişmeler oldukça önemli içinde bulunduğumuz coğrafya oldukça hareketli bu da yine değerlendirilebilecek unsurlardan biri.
"ABD'YE VE RUSYA'YA BİR MESAJ NİTELİĞİNDE"
Zamanlaması açısından Riyad'da görüşmeler devam ederken barış yeniden tartışılırken ama şartlı bir barıştan Trump bahsederken, Putin ile ABD bu kadar birbirine yaklaşmışken Türkiye'de bu görüşmenin yapılıyor olması buradan verilecek mesajların hem ABD'ye hem Rusya'ya bir mesaj niteliği taşıyor olması da dikkat çekici olacaktır. Avrupa da bugün verilecek olan mesajlardan payına düşeni alacaktır.
SUUDİ ARABİSTAN'A RET TÜRKİYE'YE ZİYARET
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulundu.
Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeyle ilgili, söz konusu toplantıdan haberdar olmadıkları için görüşmelerde de yer almayacaklarını söyledi.
Zelenskiy, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız" dedi.
"TÜRKİYE VE AVRUPA'DAN GARANTİ İSTİYORUZ"
Resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Zelenskiy, ülkesinin yeni büyükelçilik binasının açılışında konuştu.
Zelenskiy, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sonuca bağlı görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuk rolü üstlendiğini anlattı.
Türkiye'nin esir takası konusundaki yardımlarına işaret eden Zelenskiy, ülkesi için "Ukraynalıların eve dönmesi" ve "gıda güvenliği" konularının önemli olduğunu söyledi.
Zelenskiy, "Türkiye'nin çabaları sayesinde gıda koridorunu oluşturabildik. Fakat Rusya yüzünden söz konusu gıda koridoru bozuldu ve tüm dünya üzerinde insanlar, özellikle bunlara ihtiyaç duyan insanlar bu ürünleri alamadı." dedi.
Gıda güvenliği konusunda çalışan tüm ülkelere teşekkürlerini sunan Zelenskiy, Afrika ülkeleri ve Suriye'ye tonlarca ürün gönderildiğini, bunların ülkesinden gönderilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
"SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"
Zelenskiy ülkesinin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz."
Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bu konuların da ele alınacağını söyledi.
Ülkesinin büyükelçilik binasını açmak için etkinlikte bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, bunun "çok sembolik" olduğunu kaydetti.
Zelenskiy, açılışta ülkesinin ve Kırım-Tatar diaspora temsilcilerinin olduğunu vurgulayarak, binanın projesinin kendisine sunulduğu zaman fikri desteklediğini bildirdi.
Yeni binanın ülkesine layık olduğunun altını çizen Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve eski Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha olmak üzere çok sayıda kişinin binada emeği olduğuna işaret etti.
Zelenskiy, binanın Ankara'ya Büyükelçi olarak atadığı Neriman Celal'a devredileceğini belirtti.