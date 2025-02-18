Ankara’da kritik zirve! Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti.

DÜN AKŞAM ANKARA'YA GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, dün akşam 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

ZİYARETİN PERDE ARKASI NE?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş kritik ziyaretin detaylarını aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Önemli görüşmenin iki ayağı var. Kritik tarafı Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek olması. Ama aynı zamanda Riyad'da bir başka görüşmenin daha gerçekleşiyor olması. ABD'nin yeni dışişleri bakanı kendi mevkidaşı Lavrov ile şu an itibariyle Riyad'da bir görüşme gerçekleştiriyor. Trump başkan olduktan sonra Rusya-Ukrayna savaşını bitirme noktasında artık barışın sağlanması gerektiğini ifade etmişti. Trump genel bir barıştan da bahsetmemiş bazı şartlar öne sürmüştü. Ukrayna'ya bir silah desteğinden bahsetmiş bunun sonucunda da kendisi 500 milyar dolarlık değerli madenleri de elde etme gerekliliğini ifade ederek eğer olmazsa Ukrayna'nın Rusya olabileceğini ifade etmişti. Hatta Putin ile Trump'ın da gizli bir anlaşma sağladığı söylenmişti. Ukrayna da kendisinin olmadığı bir anlaşmaya karşı çıktığını ifade etmişti. AB de Avrupa'nın tamamı da bu anlaşmaya bütünüyle karşı çıkıyordu.

Dolayısıyla Zelenskiy'nin Türkiye'nin desteğini de alma taraftarı olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de Başkan Erdoğan ile yapacak olduğu görüşmesinde bu konuyu da yüksek perdeden dile getirmesini hatta Türkiye'nin desteğini almak istediğini tahmin ediyoruz.