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Ankara'da sendikada saldırı: Şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 16:30 Güncelleme: 17.02.2025 16:39
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Ankara’da sendikada saldırı: Şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

Ankara'da yaşanan sendika saldırısında Şube Başkanı sekreteri öldürüp kendi hayatına son verdi.

Ankara'da saat 15.30 sıralarında Birleşik Metal Sendikası'nda Şube Başkanı olarak görev alan Deniz Ilgaz, şube sekreteri Erdinç Koç'a yönelik bir silahlı saldırı düzenledi.

ŞUBE BAŞKANI SEKRETERİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Saldırıda Erdinç Koç hayatını kaybederken, zanlı Deniz Ilgaz da saldırı sonrası hayatına son verdi.

Birleşik Metal Sendikası'nın bulunduğu sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı.

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