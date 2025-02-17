Ankara'da sendikada saldırı: Şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti
Ankara'da yaşanan sendika saldırısında Şube Başkanı sekreteri öldürüp kendi hayatına son verdi.
Ankara'da saat 15.30 sıralarında Birleşik Metal Sendikası'nda Şube Başkanı olarak görev alan Deniz Ilgaz, şube sekreteri Erdinç Koç'a yönelik bir silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda Erdinç Koç hayatını kaybederken, zanlı Deniz Ilgaz da saldırı sonrası hayatına son verdi.
Birleşik Metal Sendikası'nın bulunduğu sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı.