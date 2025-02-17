Mavi Vatan’ı koruyacak: GÖKSUR denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, deniz ortamındaki ilk atış testini başarıyla tamamladı. GÖKSUR Mavi Vatanı, gemisavar ve seyir füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopter tehditlerine karşı savunacak.
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ASELSAN ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen nokta hava savunma sistemi GÖKSUR'un, su üstü platformundan ilk test atışını TCG BEYKOZ'dan Sinop açıklarında başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
KISA SÜREDE DENİZ KUVVETLERİ'NİN HİZMETİNE SUNULACAK
Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin denizlerdeki kritik unsurlarından GÖKSUR, Mavi Vatan'ı, gemi savar ve seyir füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopter tehditlerine karşı savunacak.
GÖKSUR, BOZDOĞAN füzesinin yüksek performanslı yeteneklerinin yanı sıra, çift yönlü veri bağı haberleşmesi sayesinde Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.
Atışlı test kampanyalarıyla kalifikasyon süreçleri tamamlanacak olan GÖKSUR'un kısa sürede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sunulması hedefleniyor.
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