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CHP'deki "şaibeli kurultay"ın perde arkası! 1 numaralı tanık anlattı: Paralar havada uçuştu

Sabah
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 10:37
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CHP’deki şaibeli kurultayın perde arkası! 1 numaralı tanık anlattı: Paralar havada uçuştu

CHP'deki iç karışıklık bir kez daha patlak verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'şaibeli kurultay' tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu kaybettiği seçimin 'şaibeli' olduğunu dile getirirken, Özel konu hakkında sessiz kaldı. CHP'deki kurultayın 1 numaralı tanığı olan Erkan Çakır yaşananların perde arkasını anlattı. 'Kurultay Kılıçdaroğlu'nun hakkıydı.' ifadelerini kullanan Çakır, delegelere 5 ile 30 bin dolar arasında rüşvet verildiğini belirtti.

CHP'de 'şaibeli kurultay' tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "şaibeli" ifadesiyle ilgili konuşmuştu.

CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." ifadesini kullanmıştı.

CHP'deki ʺşaibeli kurultayʺın perde arkası! | Fotoğraf: XCHP'deki ʺşaibeli kurultayʺın perde arkası! | Fotoğraf: X

1 NUMARALI TANIKTAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Kurultay, onlarca delege oyunun satın alındığı iddiaları sonrası yargıya taşınırken kurultayın 1 numaralı tanığı olan Erkan Çakır SABAH'a o dönem yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erkan Çakır Erkan Çakır

"DEĞİŞİMCİLERİN DOĞU TEMSİLCİSİYDİM"

"Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan bu yana kişisel olarak tanırım. Özgür Çelik ve Özgür Karabat aracılığıyla bana ulaştı. Değişim hareketinin doğudaki temsilcisi olarak beni görevlendirdiler. Kendi cebimden 500 bin liraya yakın para harcayarak kampanya yürüttüm."

"Bu parayı geri ödeyeceklerini söylediler, ödemediler. 'Gençlik kolları başkanı yapacağız' dediler, yapmadılar. Sözler tutulmadı. Kurultay günü salona İmamoğlu ile birlikte girdik, tüm süreci değişim ekibiyle birlikte yürüttük."

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"KURULTAY GÜNÜ PARALAR HAVADA UÇUŞTU"

"Kurultay kesinlikle şaibeliydi. Tabiri caizse paralar havada uçuştu. Ekrem İmamoğlu'nun parasıyla kimi delege 5 bin dolara, kimi delege 30 bin dolara transfer edildi. Bu bütçe ile en az 150 delege saf değiştirdi. Kurultay Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıydı. Özgür Özel o koltukta İmamoğlu'nun parası sayesinde oturuyor."

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"DELEGELERİ AYARLADIK" DEDİLER

"Kurultay günü Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat ve Özgür Çelik ile sık sık görüştük. 'Delegeleri ayarladık, bu iş bitti' dediler. Kurultay salonunda bir yerden bir yere götürülen siyah çantalara ise herkes şahit oldu. Özgür Özel'in tek başına bu kurultaydan zaferle çıkma imkanı zaten yoktu."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu | Fotoğraf: AAİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu | Fotoğraf: AA

"İBB GÖSTERMELİK PROGRAM YAPTI"

"Kurultay öncesi İBB tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda göstermelik bir program düzenlendi. Bu program için yaklaşık 600 milyon lira harcanıldığı savunuldu. Hâlbuki bu hayali bir harcamaydı."

"Bu bütçenin tamamı kurultay ve delegeler için harcandı. Bu kurultayın şaibeli olduğunu ilk ilan eden kişi zaten bendim. Yine söylüyorum, bu kurultay asla temiz ve hakkaniyetli bir kurultay değildi."

"İMAMOĞLU - YAVAŞ YANGINI SÜRÜYOR"

İMAMOĞLU-YAVAŞ YANGINI

A Haber'de yayınlanan Can Okanar'ın sunduğu Ajans programına telefonla bağlanan gazeteci Bülent Erandaç, CHP içerisinde yaşananları değerlendirmişti.

Erandaç, "CHP'de bombalar patlıyor. Dün toplantı yaptılar 3'lü toplantı, anlaşma yapamadılar. Yangın var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş yangını sürüyor. Mansur'u ikna edemediler. Bugün şu anda CHP Parti Meclisi 'bunu yapalım mı?', 'hemen mi yapalım?', 'Bekleyelim mi?' tartışmasını yaparken yeni bir bomba patladı. Devrik Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce de beni arkadan hançerlediler Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel, yapılan kongrede bazı usulsüzlükler var diye geçen hafta yaptığı konuşma ve daha önceki açıklamalar şu anda incelemeye alındı." ifadelerini kullandı.

Soruşturma açılan kurultayı kendisinin de yakından takip ettiğini belirten gazeteci Erandaç, "O kongreyi ben yakından takip etmiştim. Gece yarısı birinci tur yapılmış Ekrem İmamoğlu divan başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş ben vazgeçiyorum ikinci tura girmeyeceğim demesine rağmen Ekrem İmamoğlu uyanıklık yaparak tekrar devam ettirmiş ve delegeler içerideyken Kemal beyin ekibi ayrıldığı anda ön seçim yaptırarak orada oylamayı yaptırarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmişlerdi. Bunu inceleyecekler." dedi.

"CHP PARAMPARÇA OLUR"

Erandaç sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha CHP'de çok su kaldırır. Büyük ihtimalle bu kongre iptal edilirse yepyeni bir dönem çıkar. CHP'de zaten Kemal Kılıçdaroğlu yeniden olağanüstü kongre kurultay için delege yoklaması yapmıştı. 550 delegesi vardı. 400 civarında bir rakam bulmuşlardı şimdi bu cuımhurbaşkanlığı kavgası Kemal beye de büyük bir fırsat veriyor. CHP milletvekilleri de bölünmüş vaziyette. Kemal beyin devrildiği ortaya çıktığı anda CHP paramparça olur. Yangın çok daha büyür."

"CHP SİYASİ OLARAK NEMALANMAYA ÇALIŞACAK"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber ekranlarına konuk olurken CHP'de yaşananları yorumlamıştı.

İşte Emin Pazarcı'nın sözlerinde öne çıkanlar: Hem siyasi hem hukuki boyutu var. Çanta çanta paraların gidip glediği bir kurultay oldu.

CHP bunun üzerinden siyasi olarak nemalanmaya çalışacak. Kılıçdaroğlu'nun geldiği kurultayla ilgili de çarpıcı iddialar var. CHP'nin düştüğü duruma üzülmek gerekir. Şu andan itibaren CHP yönetimi bas bas bağıracak. Hukuk neden bu kadar geç kaldı? Ülkemizde hukuk maalesef geç işliyor.

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