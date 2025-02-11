CHP'deki "şaibeli kurultay"ın perde arkası! 1 numaralı tanık anlattı: Paralar havada uçuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu | Fotoğraf: AA

"İBB GÖSTERMELİK PROGRAM YAPTI"

"Kurultay öncesi İBB tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda göstermelik bir program düzenlendi. Bu program için yaklaşık 600 milyon lira harcanıldığı savunuldu. Hâlbuki bu hayali bir harcamaydı."

"Bu bütçenin tamamı kurultay ve delegeler için harcandı. Bu kurultayın şaibeli olduğunu ilk ilan eden kişi zaten bendim. Yine söylüyorum, bu kurultay asla temiz ve hakkaniyetli bir kurultay değildi."

İMAMOĞLU-YAVAŞ YANGINI

A Haber'de yayınlanan Can Okanar'ın sunduğu Ajans programına telefonla bağlanan gazeteci Bülent Erandaç, CHP içerisinde yaşananları değerlendirmişti.

Erandaç, "CHP'de bombalar patlıyor. Dün toplantı yaptılar 3'lü toplantı, anlaşma yapamadılar. Yangın var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş yangını sürüyor. Mansur'u ikna edemediler. Bugün şu anda CHP Parti Meclisi 'bunu yapalım mı?', 'hemen mi yapalım?', 'Bekleyelim mi?' tartışmasını yaparken yeni bir bomba patladı. Devrik Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce de beni arkadan hançerlediler Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel, yapılan kongrede bazı usulsüzlükler var diye geçen hafta yaptığı konuşma ve daha önceki açıklamalar şu anda incelemeye alındı." ifadelerini kullandı.

Soruşturma açılan kurultayı kendisinin de yakından takip ettiğini belirten gazeteci Erandaç, "O kongreyi ben yakından takip etmiştim. Gece yarısı birinci tur yapılmış Ekrem İmamoğlu divan başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş ben vazgeçiyorum ikinci tura girmeyeceğim demesine rağmen Ekrem İmamoğlu uyanıklık yaparak tekrar devam ettirmiş ve delegeler içerideyken Kemal beyin ekibi ayrıldığı anda ön seçim yaptırarak orada oylamayı yaptırarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmişlerdi. Bunu inceleyecekler." dedi.

"CHP PARAMPARÇA OLUR"

Erandaç sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha CHP'de çok su kaldırır. Büyük ihtimalle bu kongre iptal edilirse yepyeni bir dönem çıkar. CHP'de zaten Kemal Kılıçdaroğlu yeniden olağanüstü kongre kurultay için delege yoklaması yapmıştı. 550 delegesi vardı. 400 civarında bir rakam bulmuşlardı şimdi bu cuımhurbaşkanlığı kavgası Kemal beye de büyük bir fırsat veriyor. CHP milletvekilleri de bölünmüş vaziyette. Kemal beyin devrildiği ortaya çıktığı anda CHP paramparça olur. Yangın çok daha büyür."

"CHP SİYASİ OLARAK NEMALANMAYA ÇALIŞACAK"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber ekranlarına konuk olurken CHP'de yaşananları yorumlamıştı.

İşte Emin Pazarcı'nın sözlerinde öne çıkanlar: Hem siyasi hem hukuki boyutu var. Çanta çanta paraların gidip glediği bir kurultay oldu.

CHP bunun üzerinden siyasi olarak nemalanmaya çalışacak. Kılıçdaroğlu'nun geldiği kurultayla ilgili de çarpıcı iddialar var. CHP'nin düştüğü duruma üzülmek gerekir. Şu andan itibaren CHP yönetimi bas bas bağıracak. Hukuk neden bu kadar geç kaldı? Ülkemizde hukuk maalesef geç işliyor.