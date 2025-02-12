CHP kurultayına ilişkin soruşturma! Bakan Tunç: İddialar siyasi partiler kanununa göre suç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunurken CHP kurultayındaki usulsüzlük iddialarını yorumladı. Bakan Tunç iddiaların siyasi kanuna göre suç olduğunu vurgularken soruşturmanın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla birlikte gündem olduğunun altını çizdi. Eylem Tok'un Türkiye'ye iade sürecini de değerlendiren Bakan Tunç, ABD mahkemesinin kararına itirazın gelebileceğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Tunç'un açıklamalarında öne çıkanlar:
"EYLEM TOK KARARINA İTİRAZ GELEBİLİR"
"Yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır'a gitmişlerdi, ordan ABD'ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı.
Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilir karar… Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur. Bu süreci başından beri yakından takip ettik.
Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu… Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD'deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim.
SAHTE İÇKİDEN 40 TUTUKLAMA
Ankara ve İstanbul'da sahte içki soruşturmalarında 40 kişi tutuklandı.
CHP KURULTAYINA SORUŞTURMA
CHP'nin kurultayıyla ilgili olarak, kurultay sonrasında bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Bursa'da bir başvuru söz konusu olunca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara'ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı ocak ayında başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programındaki ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu. Sayın Hamzaçebi'nin de bir beyanatı oldu. Şaibe tartışmalarıyla ilgili mevcut yönetimin susmasını eleştirdiler. Bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler.
"SOMUT DELİL VARSA SORUŞTURMA DEVAM EDER"
Sadece Kılıçdaroğlu ile Hamzaçebi değil, birçok partili şaibe söylentilerini dile getirdiler. Bu iddialar Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesine baktığımız zaman, bu tür davranışların suç teşkil edeceğini gösteren mevzuatımız var. Bu mevzuat karşısında, bu iddialar da sürekli yayınlaştığında, partililer tarafından bir takım iddialar ortaya atıldığında, başsavcılığın bu iddiaları değerlendirmesi gerekir. Somut delil elde edilirse, bu noktada soruşturma devam eder ve yargı kararını verir.
112'NCİ MADDE NEYİ KAPSIYOR?
Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi oylamaya hile karıştırılmasıyla ilgili bir madde… 112'nci madde, ön seçimler ile siyasi parti kongreleri için yapılan oylamalarla her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamalarının sayımına hile karıştıranların 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacağına yönelik hükmüne amir.
Bu suçu işleyenlerle ilgili somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresiyle ilgili süreç, kongre iptalinin gerekip gerekmediğine dair ayrı bir yargılama gerektirir.
İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SORUŞTURMALAR
Yargıya yönelik maalesef yakışıksız sözler… "Yargı sopası" dedi dün Sayın Özel. Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar yargı tacizi diyor, aslında yargıya taciz var. Bu soruşturmalar neticesinde bir suç var mı, yargı ne karar verecek, buna tarafsız yargı karar verecek.
İBB Başkanı hakkında devam eden birkaç soruşturma ve dava var. Bu davalarla ilgili yargı süreçlerini etkilemeye yönelik tehditkar ifadeler kullanırsanız bu doğru olmaz. "Seyyar giyotin" gibi yakışıksız bir ifadenin cumhuriyet başsavcısına karşı kullanıldığında orada yargının susmasını bekleyemezsiniz. Bu ifadeler sorunlu.
YSK üyelerine yönelik "ahmak" dediğine yönelik iddia… İstinaf süreci devam ediyor. Uzun süre dezenformasyon yaptılar. Davaya bakan hakim sürgün edildi dediler. Halbu ki; o davada tayini çıkan hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulundular. Böyle bir dezenformasyon içerisine girdiler.
Bırakalım yargı kendi işini yapsın. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır.
CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma söz konusu. Bazı belediye başkan yardımcıları ile belediye meclis üyelerinin terör örgütleri mensuplarıyla irtibatlarının olduğuyla ilgili iddialar söz konusu. Bu soruşturmaları farklı şekilde nitelendirmek, siyasi operasyonmuş gibi sunmak doğru değil.
KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI
78 vatandaşımızı kaybettik. Büyük bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 6 cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Hemen olay yeri inceleme, bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hızlı bir şekilde süreçler başladı.
Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa, sorumlu kimse, hangi makamda olursa olsun sonuna kadar araştırılması lazım. Büyük bir acı… O acıyı dindirmek mümkün değil. Böyle bir ortamda sorumluların yargı tarafından soruşturulmaması söz konusu olamaz. Şu anda 22 tutuklu var. Bu soruşturma üzerinden de bir takım polemikler yapıldı. Bazı beyanlar gerçekten milletimizi de oradaki hayatını kaybedenlerin yakınlarını da derinden yaralayan hususlar.
Bazı siyasilerin bunlar kusursuzdur, bunlar kusurludur demesi doğru değil. Soruşturma devam ediyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi en yetkin kurumlarımızdan. Afet Bilimleri Enstitüsü var. Kimin nerede ne sorumluluğu var bu bilirkişi raporuyla ortaya çıkarılacak hususlar. Teknik ve uzmanlık gerektiren hususlarda bilirkişiye başvuruluyor. Bilirkişi raporları, elbette savcılık makamı tarafından değerlendirilecek raporlar. Eğer savcılık, sorduğu soruların cevabını alamazsa ek rapor da alabilir.
Sayın Özel yangından itibaren bizim arkadaşlarımız kusursuzdur diyerek uygun olmayan beyanlarda bulundu. Bu doğru değil. Ucu nereye kadar giderse gitsin diyoruz ama o ucu bize dokunmasın diyor. Bu yanlış bir şey."
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