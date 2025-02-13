Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında Malezya ve Endonezya'daki resmi ziyaretlerini tamamlamasının ardından son ülke olan Pakistan'a geçti. Erdoğan özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelirken Nur Khan Hava Üssü'ne uçağı iniş yaptı. Pakistan sokakları Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatılırken halk tarafından Erdoğan yoğun ilgi ile karşılandı.

Başkan Erdoğan, sabah saatlerinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmek için Başbakanlık Binası'na geldi ve resmi ziyareti kapsamında görüşmeler gerçekleşti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin verdiği resmi devlet yemeğine katıldı. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

DOMBRALI PAYLAŞIM

Pakistan Hükümeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tören sırasında çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından "Dombra" şarkısıyla paylaştı. Görüntülerde Erdoğan'ın, Başbakan Şerif ve Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştüğü anlar yer alırken Dombra şarkısının Urduca versiyonu kullanıldı.