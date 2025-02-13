Pakistan hükümeti Başkan Erdoğan'ın ziyaretini "Dombra" şarkısıyla paylaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya ziyaretinde Malezya ve Endonezya'nın ardından son durak Pakistan oldu. Başkent İslamabad'a giden Erdoğan, Pakistan Başbakan'ı Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın Şerif ve Zerdari ile görüştüğü Başbakanlık Binası'ndaki anları, Pakistan Hükümeti'nin sosyal medya hesaplarından 'Dombra' şarkısıyla paylaşıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında Malezya ve Endonezya'daki resmi ziyaretlerini tamamlamasının ardından son ülke olan Pakistan'a geçti. Erdoğan özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelirken Nur Khan Hava Üssü'ne uçağı iniş yaptı. Pakistan sokakları Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatılırken halk tarafından Erdoğan yoğun ilgi ile karşılandı.
Başkan Erdoğan, sabah saatlerinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmek için Başbakanlık Binası'na geldi ve resmi ziyareti kapsamında görüşmeler gerçekleşti.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin verdiği resmi devlet yemeğine katıldı. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
DOMBRALI PAYLAŞIM
Pakistan Hükümeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tören sırasında çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından "Dombra" şarkısıyla paylaştı. Görüntülerde Erdoğan'ın, Başbakan Şerif ve Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştüğü anlar yer alırken Dombra şarkısının Urduca versiyonu kullanıldı.