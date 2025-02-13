Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hain teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altındayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MSB tarafından yapılan açıklamada yaralı Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu duyuruldu. (ahaber.com.tr X ekran görüntüsü)