Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti basında geniş yer buldu! "Uluslararası ilişkilerde anahtar aktör"

The Jawa Pos'un haberlerinde, Başkan Erdoğan'ın, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Bogor Sarayı'nda ikili temaslarda bulunmasından önce halkın Erdoğan'ı karşılamak üzere sokağa döküldüğüne dikkati çekildi. Ayrıca Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılına özel 75 atlı askerin kırmızı beyaz üniformalar giydiği vurgulandı.

The Jakarta Post'un haberlerinde de Erdoğan ile Subianto'nun görüşmesi ve ikilinin Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık etmelerine dikkati çekildi.

(Fotoğraf: AA)

İki ülke arasında 13 anlaşmanın imzalandığına işaret edilen haberlerde, Erdoğan'ın Orta Doğu meseleleri başta olmak üzere, uluslararası ilişkilerde "anahtar aktör" olduğu belirtildi.

Türkiye ve Endonezya'nın Gazze'deki kalıcı barışı tesis etme yolunda "öncü rol" üstlenebileceği kaydedildi.