Başkan Erdoğan'dan Trump'ın kirli Gazze planına tepki! "Dünya barışına büyük tehdit"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya basınına özel açıklamalarda bulundu. Trump'ın kirli Gazze planına değinen Başkan Erdoğan, 'Trump'ın Netanyahu denilen katille anlaşma yapmasını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum.' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Gazze'nin Filistinlilerin olduğunun altını çizerek, 'Gazze'yi kimse Filistinlilerin Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek dünya barışı için farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek beni düşündürmektedir.' diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da özel röportaj verdi. Başkan Erdoğan, röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son zamanlarda ilerlettiği ortaklık hakkında, "Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Trump'ın geçen dönemki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum. İyi bir gelişme olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.
İsrail'in demokratik bir rejim olmadığını vurgulayan Erdoğan, elindeki silahlar ve bombalarla mazlum ülkeleri tehdit eder hale geldiğini belirtti.
"GAZZE'Yİ KİMSE FİLİSTİNLİLERİN ELİNDEN ALAMAZ"
Erdoğan, "Gazze'yi kimse Filistinlilerin Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek dünya barışı için farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek beni düşündürmektedir." diye konuştu.
"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bu yanlışlardan dönülmesini temenni ettiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.
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