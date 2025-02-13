Başkan Erdoğan'dan Trump'ın kirli Gazze planına tepki! "Dünya barışına büyük tehdit"

(FOTO: AA )

"GAZZE'Yİ KİMSE FİLİSTİNLİLERİN ELİNDEN ALAMAZ"

Erdoğan, "Gazze'yi kimse Filistinlilerin Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek dünya barışı için farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek beni düşündürmektedir." diye konuştu.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu yanlışlardan dönülmesini temenni ettiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.