Türkiye ve Malezya’dan 36 maddelik ortak açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'ya resmi ziyareti dolayısıyla Malezya ve Türkiye tarafından yapılan 36 maddelik ortak açıklamayı paylaştı.

Buna göre, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in davetlisi olarak ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş teatisinde bulundu.

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü idrak eden Türkiye ve Malezya, siyasi ve diplomatik işbirliği, ticaret ve yatırım, helal endüstrisi, eğitim ve halklar arası ilişkiler, terörle mücadele dahil olmak üzere savunma ve güvenlik işbirliğinin yanı sıra, çevre, bilim ve teknoloji, teknik işbirliği ve enerji konularında işbirliği gibi kilit alanlarda diyalog mekanizmalarını daha da güçlendirme kararı aldı.

Her iki taraf da son yıllarda iki ülke arasında artan üst düzey etkileşimi memnuniyetle karşılarken, bakan düzeyinde çok sayıda görüş alışverişinde bulunuldu ve çeşitli düzeylerde diyaloğun sürdürülmesi teşvik edildi.

Stratejik ikili gündemin belirlenmesi ve izlenmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların gözden geçirilmesi için kilit bir forum olarak dışişleri bakanları düzeyinde Ortak Komisyon Toplantısının (OKT) ilkinin uygun bir zamanda gerçekleştirilmesinde mutabık kalındı.