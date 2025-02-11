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CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 13:41 Güncelleme: 11.02.2025 15:03
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CHP’de ön seçim 23 Mart’ta yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçim tarihi açıklandı. CHP üyeleri 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçim tarihi açıklandı.

CHP'DE ÖN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

23 MART'TA SANDIK BAŞINA GİDİLECEK

CHP üyeleri 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.

MANSUR YAVAŞ KATILMAYACAĞINI BİLDİRMİŞTİ

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar akşamı Ankara'da Genel Başkan Özgür Özel'le bir araya gelmişti.

Yavaş bu görüşmede ön seçime katılmayacağını Özel'e bildirmişti.

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