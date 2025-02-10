Malezya Başbakanı İbrahim’den Başkan Erdoğan’a övgü: Sınırların ötesine geçen bir lidersiniz

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"SINIRLARIN ÖTESİNDE BİR LİDERSİNİZ"

"Kendi modern tarihi boyunca olmadığı şekilde öz güvenli bir ülkeden bahsediyoruz ve bunun sebebi de sizin yaptıklarınız, sizin çabalarınız Sayın Erdoğan. Bugün sizleri burada ağırlıyoruz, sadece bir devlet başkanı ünvanıyla değil. Sayın Emine Erdoğan, sadece lider eşi olarak burada bulunmuyorsunuz.

Sınırların ötesine geçen, etkisi hissedilen bir lidersiniz ve tüm dünyada sevilen, takdir görülen bir lider olduğunuz için bizlerle olmanız, bizleri çok gururlandırıyor."