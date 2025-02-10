Malezya Başbakanı İbrahim'den Başkan Erdoğan'a övgü: Sınırların ötesine geçen bir lidersiniz
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Erdoğan’a fahri doktora töreninde hitap ederken, Türkiye’nin ulusal şuurunu artırarak jeopolitik güç haline geldiğini ve Erdoğan’ın 'sınırların ötesinde bir lider' olduğunu belirtti.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATILIMINA VURGU
Erdoğan'ın Malezya ile kurmaya hassasiyet gösterdiği büyük ortaklık ve dayanışma için şükranlarını sunan Enver, Türkiye'nin uzay teknolojileri ve yapay zeka gibi alanlarda yaptığı yaptırımlara ve gelişmelere dikkati çekti.
"TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ"
Enver, "Geçmiş beklentilerin prangalarından artık kurtulmuş bir ülke, özgürleşme ve geleceğe anlamlı bir şekilde yürüme imkanı kazanmış bir halkla karşı karşıyayız." dedi.
Siyasetin her zaman elle tutulur sonuçlar getirmediğini ancak vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Enver, "Türkiye, ulusal şuurunu ve onurunu ciddi şekilde artırmış bir ülkedir. Jeopolitik olarak küresel bir güç haline gelmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
ENVER'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Enver, Başkan Erdoğan'ın hikayesini büyük bir meydan okuma olarak nitelendirerek, "Tutukluluktan devletin başına giden bir öyküsü var. Bu, sadece bir hayatta kalma hikayesi değil, bir gurur hikayesi. Zorlukların karşısında yenilmeme ve güçlü, kararlı ilerleyişe devam etme hikayesidir. Türkiye, bugün her zaman olduğundan daha güçlü, daha öz güvenli ve daha kararlı." diye konuştu.
"SINIRLARIN ÖTESİNDE BİR LİDERSİNİZ"
"Kendi modern tarihi boyunca olmadığı şekilde öz güvenli bir ülkeden bahsediyoruz ve bunun sebebi de sizin yaptıklarınız, sizin çabalarınız Sayın Erdoğan. Bugün sizleri burada ağırlıyoruz, sadece bir devlet başkanı ünvanıyla değil. Sayın Emine Erdoğan, sadece lider eşi olarak burada bulunmuyorsunuz.
Sınırların ötesine geçen, etkisi hissedilen bir lidersiniz ve tüm dünyada sevilen, takdir görülen bir lider olduğunuz için bizlerle olmanız, bizleri çok gururlandırıyor."